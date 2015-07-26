Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Урал - Зенит
Урал - Зенит: обзор матча 26 июля 2015
Урал
26.07.2015, воскресенье, 13:30
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 4
Завершен
Зенит
66'
А. Ерохин
19'
А. Дзюба
50'
Халк (П)
70'
Халк
90'
Данни
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Урал - Зенит
90'
+1
Замена
А. Евсеев
️️️️
А. Юсупов
Желтая карточка
Р. Емельянов
90'
90'
ГОЛ! 1:4!
Данни
Пас отдал
А. Рязанцев
88'
Замена
Данни
️️️️
Халк
Замена
В. Подберезкин
️️️️
Н. Бурмистров
83'
76'
Замена
А. Рязанцев
️️️️
О. Шатов
70'
ГОЛ! 1:3!
Халк
Пас отдал
О. Шатов
Замена
Э. Манучарян
️️️️
Ч. Лунгу
69'
ГОЛ! 1:2!
А. Ерохин
66'
Замена
А. Ставпец
️️️️
Д. Дорожкин
63'
50'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Халк
Желтая карточка
П. Фонтанелло
49'
39'
Желтая карточка
А. Юсупов
Желтая карточка
А. Ерохин
32'
19'
ГОЛ! 0:1!
А. Дзюба
Пас отдал
О. Шатов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Урал
30
Юрий Жевнов
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
(К)
ЦЗ
15
Денис Кулаков
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Чисамба Лунгу
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
(К)
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
27
Олег Шатов
ЛВ
13
Луиш Нету
ОП
27
Аксель Витсель
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
7
Халк
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Урал
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
15
Иван Князев
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
55
Евгений Шумихин
ЦП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
90
Александр Щербаков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
10
Эдгар Манучарян
ЦФ
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
10
Данни
ЛП
7
Александр Рязанцев
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
4-1-2-2-1
30
Жевнов
2
Хозин
14
Мартынович
14
Фонтанелло
15
Кулаков
92
Емельянов
41
Сапета
10
Лунгу
21
Ерохин
18
Бурмистров
13
Дорожкин
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
8
Смольников
6
Ломбертс
24
Гарай
4
Кришито
13
Нету
27
Витсель
4
Юсупов
7
Халк
27
Шатов
22
Дзюба
18
Бурмистров
92
Подберезкин
92
Подберезкин
18
Бурмистров
13
Дорожкин
16
Ставпец
16
Ставпец
13
Дорожкин
10
Лунгу
10
Манучарян
10
Манучарян
10
Лунгу
7
Халк
10
Данни
10
Данни
7
Халк
27
Шатов
7
Рязанцев
7
Рязанцев
27
Шатов
4
Юсупов
94
Евсеев
94
Евсеев
4
Юсупов
Остались в запасе
Урал
Зенит
90
Александр Щербаков
ПВ
55
Евгений Шумихин
ЦП
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
Главный тренер
Виктор Гончаренко
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
90
Александр Щербаков
ПВ
55
Евгений Шумихин
ЦП
15
Иван Князев
ЦЗ
13
Андрей Тимофеев
ВР
3
Михаил Меркулов
ЛЗ
7
Александр Данцев
ЛЗ
10
Артем Фидлер
ОП
30
Герсон Асеведо
ЦП
Остались в запасе
16
Вячеслав Малафеев
ВР
41
Михаил Кержаков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча Урал - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
СКБ-Банк Арена - Уралмаш
Новости команд
Все
Урал
Зенит
Глушенков обиделся на Тюкавина и Кругового: «Как теперь общаться с теми, кто наехал»
15:44
8
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
13:39
4
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
28
Орлов упрекнул Кругового: «Не по-мужски»
09:14
37
«Кайф»: Дивеев – о расширении РПЛ до 18 команд
00:46
3
Хохлов может привести в «Локомотив» лидера «Урала», за него просят 200 миллионов
14 ноября
14
Названа причина, почему Юрана не приглашают топ-клубы
10 ноября
3
Григорий Иванов выступил в защиту Ельцина: «А как на Руси не пить?»
8 ноября
16
Иванов – о 90-х годах: «Хотелось бы, чтобы сейчас такого не повторилось»
7 ноября
9
Иванов озвучил свою позицию по переименованию Свердловской области
7 ноября
30
Глушенков обиделся на Тюкавина и Кругового: «Как теперь общаться с теми, кто наехал»
15:44
8
Карпина обвинили в попытке отвлечь внимание от другого скандала ситуацией с Осипенко
13:39
4
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
11:30
28
Орлов упрекнул Кругового: «Не по-мужски»
09:14
37
«Кайф»: Дивеев – о расширении РПЛ до 18 команд
00:46
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+