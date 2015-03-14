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Расписание матчей
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ЦСКА - Мордовия
ЦСКА - Мордовия: обзор матча 14 марта 2015
ЦСКА
14.03.2015, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
4 : 0
Завершен
Мордовия
4'
А. Дзагоев
33'
Р. Еременко
64'
Р. Еременко
79'
К. Набабкин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Мордовия
ГОЛ! 4:0!
К. Набабкин
Пас отдал
А. Муса
79'
Замена
А. Головин
️️️️
Б. Натхо
72'
71'
Замена
Е. Луценко
️️️️
А. Дудиев
Замена
К. Страндберг
️️️️
Г. Миланов
66'
ГОЛ! 3:0!
Р. Еременко
Пас отдал
Б. Натхо
64'
Замена
З. Тошич
️️️️
П. Вернблум
58'
46'
Замена
Я. Джало
️️️️
С. Самодин
36'
Желтая карточка
И. Шитов
ГОЛ! 2:0!
Р. Еременко
Пас отдал
М. Фернандес
33'
Желтая карточка
П. Вернблум
21'
20'
Красная карточка
П. Яковлев
ГОЛ! 1:0!
А. Дзагоев
Пас отдал
Г. Миланов
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
26
Роман Еременко
ЦП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Георгий Миланов
ПП
7
Ахмед Муса
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Мордовия
1
Антон Коченков
(К)
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
18
Ибрахима Ниассе
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
12
Владимир Божович
ОП
84
Олег Власов
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
22
Сергей Самодин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
10
Александр Головин
АП
10
Карлос Страндберг
ПВ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Мордовия
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
16
Янник Джало
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
48
Евгений Луценко
ЦФ
4-2-3-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Фернандес
19
Вернблум
10
Натхо
26
Еременко
66
Дзагоев
17
Миланов
7
Муса
3-4-1-1-1
1
Коченков
8
Дудиев
18
Ниассе
5
Васин
24
Шитов
6
Ле Таллек
12
Божович
32
Ломич
84
Власов
91
Яковлев
22
Самодин
17
Миланов
10
Страндберг
10
Страндберг
17
Миланов
10
Натхо
10
Головин
10
Головин
10
Натхо
19
Вернблум
18
Тошич
18
Тошич
19
Вернблум
22
Самодин
16
Джало
16
Джало
22
Самодин
8
Дудиев
48
Луценко
48
Луценко
8
Дудиев
Остались в запасе
ЦСКА
Мордовия
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Семин
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
23
Никита Чернов
ЦЗ
8
Кирилл Панченко
ЦФ
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Евгений Гапон
ЛЗ
40
Милан Перендиа
ЦЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
29
Павел Игнатович
ЛП
90
Данило
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
8
Антон Бобер
ПП
23
Руслан Мухаметшин
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Главный тренер
Юрий Семин
Статистика матча ЦСКА - Мордовия
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Мордовия
Россия. ФНЛ, 27 тур
Чертаново
3 : 0
15.03.2020
Мордовия
Россия. ФНЛ, 26 тур
Мордовия
2 : 3
09.03.2020
СКА-Хабаровск
Россия. ФНЛ, 25 тур
Балтика
0 : 2
23.11.2019
Мордовия
Россия. ФНЛ, 24 тур
Мордовия
1 : 1
17.11.2019
Факел
Россия. ФНЛ, 23 тур
Чайка
3 : 1
13.11.2019
Мордовия
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Рушаков
(Архангельск)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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