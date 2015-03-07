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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Урал
Зенит - Урал: обзор матча 07 марта 2015
Зенит
07.03.2015, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
3 : 0
Завершен
Урал
45'
Х. Саломон Рондон
70'
Х. Саломон Рондон
78'
Х. Саломон Рондон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Урал
90'
Замена
Д. Фомин
️️️️
В. Хозин
Замена
Р. Шейдаев
️️️️
Х. Саломон Рондон
86'
85'
Замена
С. Серченков
️️️️
Э. Манучарян
84'
Желтая карточка
Ф. Смолов
Замена
Халк
️️️️
Данни
83'
Замена
П. Могилевец
️️️️
О. Шатов
79'
ГОЛ! 3:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
А. Рязанцев
78'
ГОЛ! 2:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
А. Рязанцев
70'
60'
Замена
Г. Асеведо
️️️️
В. Подберезкин
ГОЛ! 1:0!
Х. Саломон Рондон
Пас отдал
И. Смольников
45'
35'
Желтая карточка
В. Хозин
5'
Желтая карточка
В. Подберезкин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
(К)
ЛП
6
Хави Гарсия
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Олег Шатов
ПП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Урал
12
Николай Заболотный
ВР
2
Владимир Хозин
ЦЗ
15
Александр Новиков
(К)
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
10
Чисамба Лунгу
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
92
Вячеслав Подберезкин
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
10
Эдгар Манучарян
ПП
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
78
Александр Васютин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
28
Павел Могилевец
ЦП
7
Халк
ПВ
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Урал
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
17
Денис Фомин
ЦЗ
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
30
Герсон Асеведо
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
8
Сергей Серченков
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
4-1-4-1
12
Лодыгин
4
Кришито
24
Гарай
13
Нету
8
Смольников
6
Хави Гарсия
10
Данни
7
Рязанцев
28
Витсель
27
Шатов
23
Рондон
4-1-3-1-1
12
Заболотный
13
Марков
15
Новиков
63
Белозеров
2
Хозин
92
Емельянов
10
Манучарян
92
Подберезкин
10
Лунгу
21
Ерохин
90
Смолов
27
Шатов
28
Могилевец
28
Могилевец
27
Шатов
10
Данни
7
Халк
7
Халк
10
Данни
23
Рондон
7
Шейдаев
7
Шейдаев
23
Рондон
2
Хозин
17
Фомин
17
Фомин
2
Хозин
92
Подберезкин
30
Асеведо
30
Асеведо
92
Подберезкин
10
Манучарян
8
Серченков
8
Серченков
10
Манучарян
Остались в запасе
Зенит
Урал
23
Егор Бабурин
ВР
78
Александр Васютин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
78
Александр Васютин
ВР
23
Милан Родич
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
99
Дмитрий Арапов
ВР
97
Александр Шубин
ВР
14
Пабло Фонтанелло
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
99
Константин Ярошенко
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
16
Александр Ставпец
ПВ
2
Спартак Гогниев
ЦФ
13
Денис Дорожкин
ЦФ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Зенит - Урал
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Урал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Урал
2 : 0
08.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Сочи
0 : 2
01.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Челябинск
1 : 3
25.10.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Урал
1 : 2
10.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:45 (прямая)
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