Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Амкар-Пермь
Зенит - Амкар-Пермь: обзор матча 02 ноября 2013
Зенит
02.11.2013, суббота, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 15 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
38'
Данни
26'
Т. Фибел
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Амкар-Пермь
Желтая карточка
Халк
90'
+5
Желтая карточка
А. Витсель
90'
+4
88'
Замена
З. Сираков
️️️️
П. Занев
87'
Травма
П. Занев
Замена
В. Быстров
️️️️
Р. Широков
85'
78'
Замена
И. Пикущак
️️️️
М. Якубко
76'
Желтая карточка
А. Рябокобыленко
66'
Замена
А. Рябокобыленко
️️️️
Д. Каюмов
Замена
О. Шатов
️️️️
В. Файзулин
62'
Замена
А. Кержаков
️️️️
А. Аршавин
46'
ГОЛ! 1:1!
Данни
38'
26'
ГОЛ! 0:1!
Т. Фибел
Пас отдал
Г. Пеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
28
Аксель Витсель
ОП
20
Виктор Файзулин
ОП
15
Роман Широков
АП
28
Андрей Аршавин
ПВ
7
Халк
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
11
Петар Занев
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
97
Томас Фибел
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ПЗ
7
Дмитрий Каюмов
ЛВ
5
Януш Гол
ОП
14
Константин Васильев
ОП
40
Благо
АП
7
Георги Пеев
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Зенит
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Амкар-Пермь
57
Александр Селихов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
4-2-3-1
12
Лодыгин
4
Кришито
6
Ломбертс
13
Нету
8
Смольников
28
Витсель
20
Файзулин
10
Данни
15
Широков
28
Аршавин
7
Халк
4-2-3-1
42
Нарубин
13
Семенов
21
Белоруков
97
Фибел
11
Занев
5
Гол
14
Васильев
7
Пеев
40
Благо
7
Каюмов
26
Якубко
20
Файзулин
27
Шатов
27
Шатов
20
Файзулин
15
Широков
34
Быстров
34
Быстров
15
Широков
28
Аршавин
11
Кержаков
11
Кержаков
28
Аршавин
11
Занев
14
Сираков
14
Сираков
11
Занев
7
Каюмов
5
Рябокобыленко
5
Рябокобыленко
7
Каюмов
26
Якубко
10
Пикущак
10
Пикущак
26
Якубко
Остались в запасе
Зенит
Амкар-Пермь
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
57
Александр Селихов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
78
Александр Васютин
ВР
23
Егор Бабурин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
44
Анатолий Тимощук
ОП
Остались в запасе
57
Александр Селихов
ВР
44
Николай Фадеев
ПЗ
45
Андрей Придюк
ПЗ
32
Джанлука Нийхолт
ЦП
33
Владимирс Камеш
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Зенит - Амкар-Пермь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Зенит
Амкар-Пермь
Детский тренер Глушенкова отреагировал на скандал в сборной России
Вчера, 23:57
Черданцев сформулировал проблему «Зенита»
Вчера, 21:59
1
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
Вчера, 20:31
2
Реакция зенитовца Аугусто на снег в Петербурге
Вчера, 19:51
4
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
Вчера, 18:49
15
Детский тренер Глушенкова отреагировал на скандал в сборной России
Вчера, 23:57
Черданцев сформулировал проблему «Зенита»
Вчера, 21:59
1
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
Вчера, 20:31
2
Реакция зенитовца Аугусто на снег в Петербурге
Вчера, 19:51
4
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
Вчера, 18:49
15
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+