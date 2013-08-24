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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - ЦСКА
Томь - ЦСКА: обзор матча 24 августа 2013
Томь
24.08.2013, суббота, 16:00
Россия. Премьер-Лига, 6 тур
1 : 2
Завершен
ЦСКА
30'
И. Портнягин
51'
С. Думбия
56'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - ЦСКА
Желтая карточка
И. Портнягин
86'
84'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
С. Цубер
75'
Замена
А. Цауня
️️️️
С. Думбия
Замена
В. Сорокин
️️️️
М. Астафьев
74'
Замена
П. Голышев
️️️️
К. Панченко
63'
Замена
П. Игнатович
️️️️
Е. Стариков
61'
56'
ГОЛ! 1:2!
А. Муса
53'
Желтая карточка
Г. Щенников
51'
ГОЛ! 1:1!
С. Думбия
Пас отдал
Г. Щенников
46'
Замена
З. Тошич
️️️️
Г. Миланов
Желтая карточка
М. Комков
44'
ГОЛ! 1:0!
И. Портнягин
30'
Желтая карточка
Е. Башкиров
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
(К)
ВР
26
Максим Бордачев
ЛЗ
44
Владимир Рыков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
21
Живко Миланов
ПЗ
4
Максим Астафьев
ОП
44
Евгений Башкиров
ОП
8
Кирилл Панченко
АП
87
Евгений Стариков
ПП
10
Михаил Комков
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
19
Понтус Вернблум
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
17
Георгий Миланов
ЦП
7
Ахмед Муса
ПВ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Томь
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
29
Павел Игнатович
ЛП
6
Габриэль Мурешан
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
72
Павел Голышев
ЦФ
ЦСКА
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
19
Александр Цауня
ОП
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
10
Константин Базелюк
ЦФ
4-2-2-1-1
18
Вашек
26
Бордачев
44
Рыков
19
Салата
21
Миланов
4
Астафьев
44
Башкиров
87
Стариков
10
Комков
8
Панченко
97
Портнягин
4-1-3-1-1
35
Акинфеев
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
19
Вернблум
66
Дзагоев
17
Миланов
7
Цубер
7
Муса
22
Думбия
87
Стариков
29
Игнатович
29
Игнатович
87
Стариков
4
Астафьев
15
Сорокин
15
Сорокин
4
Астафьев
8
Панченко
72
Голышев
72
Голышев
8
Панченко
7
Цубер
11
Гонсалес
11
Гонсалес
7
Цубер
22
Думбия
19
Цауня
19
Цауня
22
Думбия
17
Миланов
18
Тошич
18
Тошич
17
Миланов
Остались в запасе
Томь
ЦСКА
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
6
Габриэль Мурешан
ОП
32
Никита Баженов
ПП
26
Александр Черевко
ЦФ
Остались в запасе
22
Дмитрий Ефремов
ПВ
71
Сергей Ревякин
ВР
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Вячеслав Караваев
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Томь - ЦСКА
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Cергей Иванов
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 15:45 (прямая)
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