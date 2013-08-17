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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Анжи
Зенит - Анжи: обзор матча 17 августа 2013
Зенит
17.08.2013, суббота, 18:15
Россия. Премьер-Лига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Анжи
26'
Р. Широков
43'
Халк
73'
К. Ансальди
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Анжи
Замена
А. Аршавин
️️️️
А. Бухаров
81'
74'
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
А. Ионов
ГОЛ! 3:0!
К. Ансальди
Пас отдал
Данни
73'
Замена
А. Тимощук
️️️️
К. Зырянов
72'
68'
Замена
И. Абдулавов
️️️️
М. Карсела-Гонсалес
Замена
В. Файзулин
️️️️
Халк
67'
Травма
Халк
63'
Желтая карточка
И. Смольников
59'
56'
Замена
С. Сердеров
️️️️
Ш. Мухаммад
ГОЛ! 2:0!
Халк
Пас отдал
Р. Широков
43'
ГОЛ! 1:0!
Р. Широков
Пас отдал
А. Бухаров
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
12
Юрий Лодыгин
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
10
Данни
ЛВ
18
Константин Зырянов
(К)
ОП
15
Роман Широков
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
7
Халк
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Анжи
41
Михаил Кержаков
ВР
13
Расим Тагирбеков
ЛЗ
4
Эвертон
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ПЗ
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЛП
10
Одил Ахмедов
ОП
8
Жусилей
ЦП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Зенит
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
28
Андрей Аршавин
ЛВ
44
Анатолий Тимощук
ОП
20
Виктор Файзулин
ЦП
28
Павел Могилевец
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Анжи
1
Мехти Дженетов
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
66
Ислам Сулейманов
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Лодыгин
14
Ансальди
13
Нету
6
Ломбертс
8
Смольников
18
Зырянов
15
Широков
28
Витсель
10
Данни
7
Халк
11
Бухаров
4-1-3-1-1
41
Кержаков
3
Гаджибеков
4
Эвертон
30
Карлос
13
Тагирбеков
10
Ахмедов
8
Жусилей
17
Мухаммад
16
Карсела-Гонсалес
11
Ионов
9
Это'О
18
Зырянов
44
Тимощук
44
Тимощук
18
Зырянов
7
Халк
20
Файзулин
20
Файзулин
7
Халк
11
Бухаров
28
Аршавин
28
Аршавин
11
Бухаров
11
Ионов
18
Бурмистров
18
Бурмистров
11
Ионов
16
Карсела-Гонсалес
99
Абдулавов
99
Абдулавов
16
Карсела-Гонсалес
17
Мухаммад
28
Сердеров
28
Сердеров
17
Мухаммад
Остались в запасе
Зенит
Анжи
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
66
Ислам Сулейманов
ЦП
44
Юрий Удунян
ЛЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
Остались в запасе
23
Егор Бабурин
ВР
88
Максим Рудаков
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
23
Милан Родич
ЛЗ
5
Джамалдин Ходжаниязов
ЛЗ
28
Павел Могилевец
ЦП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Остались в запасе
66
Ислам Сулейманов
ЦП
44
Юрий Удунян
ЛЗ
1
Мехти Дженетов
ВР
30
Владимир Габулов
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
43
Арсений Логашов
ПЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Анжи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 18:00 (прямая)
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