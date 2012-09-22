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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - ЦСКА
Волга - ЦСКА: обзор матча 22 сентября 2012
Волга
22.09.2012, суббота, 13:30
Россия. Премьер-Лига, 9 тур
2 : 3
Завершен
ЦСКА
21'
И. Максимов
44'
А. Сапогов
57'
А. Дзагоев
69'
А. Дзагоев
86'
А. Муса
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - ЦСКА
90'
+2
Желтая карточка
П. Мамаев
89'
Замена
П. Вернблум
️️️️
К. Хонда
86'
ГОЛ! 2:3!
А. Муса
Пас отдал
К. Хонда
77'
Замена
Секу
️️️️
А. Цауня
69'
Замена
П. Мамаев
️️️️
З. Тошич
69'
ГОЛ! 2:2!
А. Дзагоев
Пас отдал
М. Фернандес
Замена
А. Буйволов
️️️️
М. Ахметович
63'
57'
ГОЛ! 2:1!
А. Дзагоев
Пас отдал
А. Цауня
Замена
А. Салугин
️️️️
Ш. Асильдаров
56'
ГОЛ! 2:0!
А. Сапогов
44'
22'
Желтая карточка
З. Тошич
ГОЛ! 1:0!
И. Максимов
Пас отдал
Ш. Бибилов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
83
Александр Харитонов
ПЗ
9
Шамиль Асильдаров
ЛВ
21
Шота Бибилов
ЦП
9
Александр Шуленин
ЦП
78
Илья Максимов
ЦП
90
Мерсудин Ахметович
ПВ
7
Алексей Сапогов
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
20
Расмус Эльм
ОП
19
Александр Цауня
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
АП
7
Ахмед Муса
ПВ
18
Зоран Тошич
ПВ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
77
Александр Салугин
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
19
Понтус Вернблум
ОП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
10
Павел Мамаев
ЦП
26
Секу
ПП
4-3-2-1
31
Абаев
4
Айдов
63
Белозеров
88
Григалава
83
Харитонов
21
Бибилов
9
Шуленин
78
Максимов
9
Асильдаров
90
Ахметович
7
Сапогов
4-2-1-3
35
Акинфеев
14
Набабкин
4
Игнашевич
24
Березуцкий
6
Фернандес
20
Эльм
19
Цауня
66
Дзагоев
18
Тошич
3
Хонда
7
Муса
90
Ахметович
25
Буйволов
25
Буйволов
90
Ахметович
9
Асильдаров
77
Салугин
77
Салугин
9
Асильдаров
3
Хонда
19
Вернблум
19
Вернблум
3
Хонда
18
Тошич
10
Мамаев
10
Мамаев
18
Тошич
19
Цауня
26
Секу
26
Секу
19
Цауня
Остались в запасе
Волга
ЦСКА
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Николай Зайцев
ЦЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЦП
0
Матия Дворнекович
ПП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Волга - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Михаил Еровенко (Краснодар)
Николай Богач (Люберцы)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"Наш футбол" 13:00 (прямая) "НТВ" 13:20 (прямая)
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