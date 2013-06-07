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Расписание матчей
Отборочные матчи ЧМ-2026
Португалия - Россия
Португалия - Россия: обзор матча 07 июня 2013
Португалия
07.06.2013, пятница, 23:45
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа, группа F
1 : 0
Завершен
Россия
9'
Э. Поштига
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Португалия - Россия
Замена
Куштодиу
️️️️
Виейринья
90'
+2
Желтая карточка
Л. Нету
88'
Замена
Р. Аморим
️️️️
Р. Мейрелеш
73'
68'
Замена
Ф. Смолов
️️️️
А. Кержаков
Замена
Нани
️️️️
Э. Поштига
66'
31'
Замена
А. Козлов
️️️️
А. Анюков
22'
Замена
Д. Глушаков
️️️️
В. Файзулин
ГОЛ! 1:0!
Э. Поштига
Пас отдал
М. Велозу
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Португалия
1
Руй Патрисиу
ВР
0
Фабиу Коэнтрау
ЛЗ
2
Бруну Алвеш
ЦЗ
4
Луиш Нету
ЦЗ
0
Жоао Перейра
ПЗ
4
Мигель Велозу
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
0
Рауль Мейрелеш
ЦП
11
Виейринья
ПВ
7
Криштиану Роналду
(К)
ЦФ
23
Элдер Поштига
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
Россия
1
Игорь Акинфеев
ВР
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
2
Александр Анюков
ПЗ
18
Юрий Жирков
ЛП
7
Игорь Денисов
(К)
ОП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ЦП
18
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Фабио Капелло
Португалия
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
3
Силвиу
ЛЗ
13
Энрике Серену
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
20
Рубен Аморим
ПЗ
10
Данни
ЛП
17
Нани
ЛВ
6
Куштодиу
ЦП
15
Рубен Микаэл
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Россия
20
Владимир Габулов
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
2
Алексей Козлов
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Денис Глушаков
ЦП
8
Александр Рязанцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
9
Федор Смолов
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Патрисиу
0
Коэнтрау
2
Алвеш
4
Нету
0
Перейра
4
Велозу
8
Моутинью
0
Мейрелеш
11
Виейринья
23
Поштига
7
Роналду
4-1-4-1
1
Акинфеев
2
Анюков
24
Березуцкий
4
Игнашевич
23
Комбаров
7
Денисов
18
Быстров
15
Широков
20
Файзулин
18
Жирков
11
Кержаков
0
Мейрелеш
20
Аморим
20
Аморим
0
Мейрелеш
11
Виейринья
6
Куштодиу
6
Куштодиу
11
Виейринья
23
Поштига
17
Нани
17
Нани
23
Поштига
2
Анюков
2
Козлов
2
Козлов
2
Анюков
20
Файзулин
8
Глушаков
8
Глушаков
20
Файзулин
11
Кержаков
9
Смолов
9
Смолов
11
Кержаков
Остались в запасе
Португалия
Россия
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
3
Силвиу
ЛЗ
13
Энрике Серену
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Данни
ЛП
15
Рубен Микаэл
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Главный тренер
Паулу Бенту
20
Владимир Габулов
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Александр Рязанцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Фабио Капелло
Остались в запасе
22
Бету
ВР
22
Эдуарду
ВР
3
Силвиу
ЛЗ
13
Энрике Серену
ЦЗ
0
Рикарду Кошта
ЦЗ
10
Данни
ЛП
15
Рубен Микаэл
ЦП
18
Сильвестр Варела
ЦФ
9
Угу Алмейда
ЦФ
Остались в запасе
20
Владимир Габулов
ВР
16
Сергей Рыжиков
ВР
14
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
17
Кирилл Набабкин
ПЗ
22
Дмитрий Тарасов
ОП
9
Алан Дзагоев
ЦП
8
Александр Рязанцев
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
Главный тренер
Паулу Бенту
Главный тренер
Фабио Капелло
Статистика матча Португалия - Россия
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Португалия
Лига наций, 5 тур
Португалия
- : -
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Лига наций, 1 тур
Португалия
1 : 0
24.09.2026
Уэльс
Чемпионат мира, 1/8 финала
Португалия
0 : 1
06.07.2026
Испания
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
- : -
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Узбекистан
2 : 3
12.11.2026
Россия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 3
06.10.2026
Нигерия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
6 : 0
03.10.2026
Намибия
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
29.09.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
3 : 0
09.06.2026
Тринидад и Тобаго
Информация о матче
Главный судья:
Дамир Скомина
(Копер)
Стадион:
Эштадиу да Луж
Где смотреть матч:
"Первый канал" 23:35 (прямая)
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