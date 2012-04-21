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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Томь
Волга - Томь: обзор матча 21 апреля 2012
Волга
21.04.2012, суббота, 14:15
Россия. Премьер-лига, группа B, 40 тур
2 : 0
Завершен
Томь
21'
А. Каряка (П)
90+2'
Ш. Бибилов (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Томь
Замена
В. Рыжков
️️️️
А. Каряка
+5
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ш. Бибилов
+2
Красная карточка
А. Иванов
Желтая карточка
М. Плешан
Красная карточка
В. Климов
Желтая карточка
И. Гультяев
Замена
К. Погребняк
️️️️
А. Хазов
Замена
Н. Маляров
️️️️
И. Максимов
Желтая карточка
Д. Бояринцев
Желтая карточка
А. Каряка
Желтая карточка
В. Климов
Замена
В. Климов
️️️️
И. Портнягин
Желтая карточка
А. Иванов
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
И. Гетигежев
Травма
И. Гетигежев
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Каряка
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
88
Гиа Григалава
ЛЗ
26
Сергей Бендзь
ЦЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
4
Никита Чичерин
ПЗ
3
Инал Гетигежев
ЛВ
23
Михайта Плешан
ОП
78
Илья Максимов
ЦП
5
Андрей Каряка
ЦП
83
Александр Харитонов
ПВ
21
Шота Бибилов
ЦФ
Томь
18
Петр Вашек
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
59
Андрей Иванов
ПЗ
32
Никита Баженов
ЛП
17
Алексей Ребко
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
7
Денис Бояринцев
(К)
ПП
16
Антон Хазов
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Волга
31
Илья Абаев
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
Томь
25
Илья Чебану
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
4-1-2-2-1
41
Кержаков
88
Григалава
26
Бендзь
63
Белозеров
4
Чичерин
23
Плешан
78
Максимов
5
Каряка
3
Гетигежев
83
Харитонов
21
Бибилов
4-4-2
18
Вашек
59
Иванов
35
Гультяев
8
Омельянчук
55
Нахушев
7
Бояринцев
17
Ребко
19
Ропотан
32
Баженов
97
Портнягин
16
Хазов
3
Гетигежев
20
Аджинджал
20
Аджинджал
3
Гетигежев
5
Каряка
28
Рыжков
28
Рыжков
5
Каряка
78
Максимов
7
Маляров
7
Маляров
78
Максимов
97
Портнягин
33
Климов
33
Климов
97
Портнягин
16
Хазов
9
Погребняк
9
Погребняк
16
Хазов
Остались в запасе
Волга
Томь
31
Илья Абаев
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
25
Илья Чебану
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
20
Алексей Померко
ОП
Остались в запасе
25
Илья Чебану
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
15
Дмитрий Маляка
ЦП
8
Эмин Махмудов
ЦП
Статистика матча Волга - Томь
2
2
4
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 14:00 (прямая)
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