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Расписание матчей
Италия - Испания
Италия - Испания: обзор матча 10 августа 2011
Италия
10.08.2011, среда, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 1
Завершен
Испания
11'
Р. Монтоливо
83'
А. Аквилани
37'
Х. Алонсо (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Протокол Италия - Испания
ГОЛ! 2:1!
А. Аквилани
Пас отдал
Д. Паццини
Замена
Л. Бонуччи
️️️️
А. Раноккия
Замена
А. Ночерино
️️️️
Р. Монтоливо
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Замена
А. Аквилани
️️️️
Д. Де Росси
Замена
Д. Паццини
️️️️
Д. Росси
Замена
М. Балотелли
️️️️
А. Кассано
Желтая карточка
А. Арбелоа
Замена
К. Маркизио
️️️️
Т. Мотта
Замена
Д. Вилья
️️️️
С. Касорла
Замена
Т. Алькантара
️️️️
А. Ираола
Замена
В. Вальдес
️️️️
И. Касильяс
Замена
С. Бускетс
️️️️
Ж. Пике
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Алонсо
15'
Замена
Ф. Льоренте
️️️️
Ф. Торрес
ГОЛ! 1:0!
Р. Монтоливо
Пас отдал
Д. Кришито
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Италия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
3
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
0
Кристиан Маджо
ПЗ
21
Андреа Пирло
ЛП
10
Тиаго Мотта
ЦП
18
Риккардо Монтоливо
АП
16
Даниэле Де Росси
ПП
22
Джузеппе Росси
ЦФ
10
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Испания
1
Икер Касильяс
ВР
17
Альваро Арбелоа
ЛЗ
2
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Жерар Пике
ЦЗ
13
Андони Ираола
ПЗ
20
Санти Касорла
ЛП
4
Хави Мартинес
ОП
14
Хаби Алонсо
ЦП
6
Андрес Иньеста
ЦП
21
Давид Сильва
АП
9
Фернандо Торрес
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Италия
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
14
Альберто Аквилани
ЦП
8
Клаудио Маркизио
ЦП
23
Антонио Ночерино
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
7
Джампаоло Паццини
ЦФ
9
Марио Балотелли
ЦФ
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Испания
12
Виктор Вальдес
ВР
23
Пепе Рейна
ВР
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Тиаго Алькантара
ЦП
13
Хуан Мата
АП
11
Педро
ПВ
9
Альваро Негредо
ЦФ
7
Давид Вилья
ЦФ
19
Фернандо Льоренте
ЦФ
4-3-1-2
1
Буффон
13
Раноккия
3
Кьеллини
4
Кришито
0
Маджо
21
Пирло
10
Мотта
16
Де Росси
18
Монтоливо
10
Кассано
22
Росси
4-1-3-1-1
1
Касильяс
13
Ираола
2
Альбиоль
3
Пике
17
Арбелоа
4
Мартинес
14
Алонсо
6
Иньеста
20
Касорла
21
Сильва
9
Торрес
13
Раноккия
19
Бонуччи
19
Бонуччи
13
Раноккия
16
Де Росси
14
Аквилани
14
Аквилани
16
Де Росси
10
Мотта
8
Маркизио
8
Маркизио
10
Мотта
18
Монтоливо
23
Ночерино
23
Ночерино
18
Монтоливо
22
Росси
7
Паццини
7
Паццини
22
Росси
10
Кассано
9
Балотелли
9
Балотелли
10
Кассано
1
Касильяс
12
Вальдес
12
Вальдес
1
Касильяс
3
Пике
5
Бускетс
5
Бускетс
3
Пике
13
Ираола
10
Алькантара
10
Алькантара
13
Ираола
20
Касорла
13
Мата
13
Мата
20
Касорла
20
Касорла
7
Вилья
7
Вилья
20
Касорла
9
Торрес
19
Льоренте
19
Льоренте
9
Торрес
Остались в запасе
Италия
Испания
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
23
Пепе Рейна
ВР
11
Педро
ПВ
9
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Остались в запасе
1
Сальваторе Сиригу
ВР
6
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
5
Анжело Огбонна
ЦЗ
16
Маттиа Кассани
ПЗ
17
Анджело Паломбо
ЦП
10
Себастьян Джовинко
ЦФ
Остались в запасе
23
Пепе Рейна
ВР
11
Педро
ПВ
9
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Главный тренер
Висенте Дель Боске
Статистика матча Италия - Испания
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Италия
Лига наций, 5 тур
Италия
0 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Лига наций, 1 тур
Италия
0 : 2
25.09.2026
Бельгия
Товарищеские матчи. Сборные
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0 : 1
07.06.2026
Италия
Испания
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 0
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Лига наций, 1 тур
Англия
2 : 3
26.09.2026
Испания
Чемпионат мира, Финал
Испания
1 : 0
19.07.2026
Аргентина
Информация о матче
Главный судья:
Феликc Брих
(Мюнхен)
Помощники судьи:
Павел Борш
Клаус Шиффнер (оба - Германия)
Стадион:
Сан Никола
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 22:40 (прямая)
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