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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Томь
Зенит - Томь: обзор матча 24 сентября 2011
Зенит
24.09.2011, суббота, 16:00
Россия. Премьер-лига, 25 тур
4 : 0
Завершен
Томь
6'
В. Файзулин
23'
Р. Широков
42'
А. Кержаков
52'
А. Кержаков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Томь
Желтая карточка
А. Бухаров
+1
Замена
Н. Ломбертс
️️️️
Д. Кришито
Замена
И. Гультяев
️️️️
Е. Баляйкин
Замена
Д. Лазович
️️️️
А. Кержаков
Замена
С. Хусти
️️️️
Р. Широков
Желтая карточка
А. Анюков
ГОЛ! 4:0!
А. Кержаков
Пас отдал
А. Бухаров
Замена
Н. Баженов
️️️️
Р. Нахушев
Желтая карточка
В. Строев
ГОЛ! 3:0!
А. Кержаков
Пас отдал
Данни
Травма
Р. Широков
Желтая карточка
С. Скобляков
Желтая карточка
А. Лукович
Замена
С. Скобляков
️️️️
А. Ропотан
ГОЛ! 2:0!
Р. Широков
Пас отдал
Д. Кришито
Травма
А. Ропотан
ГОЛ! 1:0!
В. Файзулин
Пас отдал
Р. Широков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
3
Александар Лукович
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
27
Игорь Денисов
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
20
Виктор Файзулин
ПП
11
Александр Бухаров
ЦФ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
24
Дмитрий Смирнов
ЦЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
72
Павел Голышев
ЛП
19
Адриан Ропотан
ОП
32
Евгений Баляйкин
ОП
83
Александр Харитонов
(К)
ЦП
7
Денис Бояринцев
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Зенит
23
Дмитрий Бородин
ВР
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
34
Владимир Быстров
ПП
27
Данко Лазович
ЦФ
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
18
Овидиу Дананае
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
32
Никита Баженов
ПП
33
Валерий Климов
ПП
4-4-2
30
Жевнов
4
Кришито
3
Лукович
22
Алвеш
22
Анюков
10
Данни
27
Денисов
15
Широков
20
Файзулин
11
Кержаков
11
Бухаров
4-2-3-1
30
Песьяков
26
Строев
3
Сосновский
24
Смирнов
55
Нахушев
19
Ропотан
32
Баляйкин
7
Бояринцев
83
Харитонов
72
Голышев
99
Савин
4
Кришито
6
Ломбертс
6
Ломбертс
4
Кришито
15
Широков
9
Хусти
9
Хусти
15
Широков
11
Кержаков
27
Лазович
27
Лазович
11
Кержаков
19
Ропотан
55
Скобляков
55
Скобляков
19
Ропотан
32
Баляйкин
35
Гультяев
35
Гультяев
32
Баляйкин
55
Нахушев
32
Баженов
32
Баженов
55
Нахушев
Остались в запасе
Зенит
Томь
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
62
Алексей Ботвиньев
ВР
18
Овидиу Дананае
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
Остались в запасе
23
Дмитрий Бородин
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
34
Владимир Быстров
ПП
Остались в запасе
62
Алексей Ботвиньев
ВР
18
Овидиу Дананае
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
33
Валерий Климов
ПП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Зенит - Томь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Барышников (Москва)
Анатолий Цветнов (Москва)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"Россия 2" 15:55 (прямая)
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