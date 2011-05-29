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РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
ЦСКА - Кубань (ЛФЛ): обзор матча 29 мая 2011
ЦСКА
29.05.2011, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
1 : 1
Завершен
Кубань (ЛФЛ)
67'
Т. Нецид
80'
С. Давыдов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
Желтая карточка
М. Жавнерчик
Замена
Э. Рахимич
️️️️
Е. Алдонин
Замена
Р. Бугаев
️️️️
И. Максимов
Замена
Секу
️️️️
З. Тошич
ГОЛ! 1:1!
С. Давыдов
Пас отдал
И. Максимов
Желтая карточка
А. Козлов
Замена
Г. Букур
️️️️
М. Нэ
ГОЛ! 1:0!
Т. Нецид
Пас отдал
С. Думбия
Замена
Т. Нецид
️️️️
П. Мамаев
Желтая карточка
П. Мамаев
Замена
С. Давыдов
️️️️
Л. Траоре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
24
Василий Березуцкий
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
20
Евгений Алдонин
ПП
22
Сейду Думбия
ЦФ
19
Вагнер Лав
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Кубань (ЛФЛ)
98
Александр Будаков
ВР
15
Максим Жавнерчик
ЛЗ
14
Антон Рогочий
ЦЗ
5
Игорь Армаш
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
78
Илья Максимов
ЛВ
8
Артур Тлисов
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
40
Дачиан Варга
АП
16
Марко Нэ
ПВ
90
Ласина Траоре
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
25
Элвир Рахимич
ОП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Кубань (ЛФЛ)
1
Станислав Намашко
ВР
8
Роман Бугаев
ЛЗ
2
Сергей Горелов
ЦЗ
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
11
Георге Букур
ЛП
10
Артем Фидлер
ОП
10
Сергей Давыдов
ЦФ
4-4-2
35
Акинфеев
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
14
Набабкин
18
Тошич
10
Мамаев
3
Хонда
20
Алдонин
19
Вагнер Лав
22
Думбия
4-2-3-1
98
Будаков
34
Козлов
14
Рогочий
5
Армаш
15
Жавнерчик
8
Тлисов
55
Кулик
16
Нэ
40
Варга
78
Максимов
90
Траоре
20
Алдонин
25
Рахимич
25
Рахимич
20
Алдонин
18
Тошич
26
Секу
26
Секу
18
Тошич
10
Мамаев
15
Нецид
15
Нецид
10
Мамаев
78
Максимов
8
Бугаев
8
Бугаев
78
Максимов
16
Нэ
11
Букур
11
Букур
16
Нэ
90
Траоре
10
Давыдов
10
Давыдов
90
Траоре
Остались в запасе
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
2
Сергей Горелов
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
19
Александр Цауня
ОП
Остались в запасе
2
Сергей Горелов
ЦЗ
1
Станислав Намашко
ВР
30
Франциско Зуэла
ЦЗ
10
Артем Фидлер
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча ЦСКА - Кубань (ЛФЛ)
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 38 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 3
12.05.2018
Томь
Россия. ФНЛ, 37 тур
Крылья Советов
1 : 0
06.05.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 36 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
02.05.2018
Нижний Новгород
Россия. ФНЛ, 35 тур
Луч
2 : 2
28.04.2018
Кубань (ЛФЛ)
Россия. ФНЛ, 34 тур
Кубань (ЛФЛ)
0 : 3
22.04.2018
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
Н. Богач (Люберцы)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 18:40 (прямая) "Россия 2" 18:55 (прямая)
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