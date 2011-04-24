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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - ЦСКА
Томь - ЦСКА: обзор матча 24 апреля 2011
Томь
24.04.2011, воскресенье, 12:15
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
61'
М. Канунников
28'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - ЦСКА
Замена
С. Сосновский
️️️️
А. Харитонов
+1
Замена
П. Мамаев
️️️️
А. Дзагоев
Желтая карточка
С. Игнашевич
Замена
Н. Баженов
️️️️
П. Голышев
Замена
М. Гонсалес
️️️️
Секу
ГОЛ! 1:1!
М. Канунников
Пас отдал
Е. Баляйкин
Замена
М. Канунников
️️️️
К. Ковальчук
Замена
К. Хонда
️️️️
С. Думбия
ГОЛ! 0:1!
С. Думбия
Пас отдал
З. Тошич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
26
Виктор Строев
ЛЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
34
Ренат Сабитов
ЦЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
83
Александр Харитонов
(К)
ЛП
28
Ян Тигорев
ОП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
55
Ким Нам Иль
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
(К)
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
ЦЗ
6
Алексей Березуцкий
ПЗ
24
Василий Березуцкий
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Томь
1
Иван Комиссаров
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
32
Никита Баженов
ПП
87
Евгений Стариков
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
11
Марк Гонсалес
ЛП
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
10
Павел Мамаев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
4-1-4-1
30
Песьяков
26
Строев
37
Йокич
34
Сабитов
35
Гультяев
28
Тигорев
83
Харитонов
8
Ковальчук
55
Ким Нам Иль
32
Баляйкин
72
Голышев
4-1-3-2
35
Акинфеев
24
Березуцкий
6
Березуцкий
4
Игнашевич
42
Щенников
25
Рахимич
26
Секу
66
Дзагоев
18
Тошич
22
Думбия
15
Нецид
83
Харитонов
3
Сосновский
3
Сосновский
83
Харитонов
72
Голышев
32
Баженов
32
Баженов
72
Голышев
8
Ковальчук
99
Канунников
99
Канунников
8
Ковальчук
26
Секу
11
Гонсалес
11
Гонсалес
26
Секу
66
Дзагоев
10
Мамаев
10
Мамаев
66
Дзагоев
22
Думбия
3
Хонда
3
Хонда
22
Думбия
Остались в запасе
Томь
ЦСКА
1
Иван Комиссаров
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
87
Евгений Стариков
ЦФ
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Иван Комиссаров
ВР
55
Сергей Скобляков
ЛЗ
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
19
Александр Цауня
ОП
5
Дейвидас Шемберас
ОП
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Томь - ЦСКА
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
И. Лапидус (Элиста)
Н. Богач (Люберцы)
Делегат:
А. Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:55 (прямая) "НТВ+ Спорт-Плюс" 11:55 (прямая)
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