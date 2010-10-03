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Спартак-Нальчик - Зенит
Спартак-Нальчик - Зенит: обзор матча 03 октября 2010
Спартак-Нальчик
03.10.2010, воскресенье, 18:30
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
2 : 3
Завершен
Зенит
45+1'
Й. Голич
89'
В. Васин
2'
А. Кержаков
23'
А. Кержаков
49'
Р. Широков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Зенит
+2
Замена
Ф. Мейра
️️️️
В. Быстров
ГОЛ! 2:3!
В. Васин
Желтая карточка
З. Плиев
Замена
В. Файзулин
️️️️
К. Зырянов
Желтая карточка
Т. Губочан
Желтая карточка
Г. Гогуа
Замена
А. Рылов
️️️️
Й. Голич
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
Р. Жезус
ГОЛ! 1:3!
Р. Широков
Пас отдал
К. Зырянов
ГОЛ! 1:2!
Й. Голич
Пас отдал
Й. Голич
+1
Желтая карточка
Данни
ГОЛ! 0:2!
А. Кержаков
Пас отдал
К. Зырянов
2'
ГОЛ! 0:1!
А. Кержаков
Пас отдал
В. Быстров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Александр Колинько
ВР
5
Виктор Васин
ЛЗ
4
Милан Йованович
ЦЗ
31
Леандро
ЦЗ
30
Андрей Васянович
ПЗ
7
Гогита Гогуа
ЛП
13
Казбек Гетериев
ОП
3
Заурбек Плиев
ЦП
17
Владимир Дядюн
ЦП
28
Йован Голич
ПП
60
Рикардо Жезус
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
22
Александр Анюков
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ПЗ
15
Роман Широков
ЛП
27
Игорь Денисов
ОП
18
Константин Зырянов
ЦП
10
Данни
АП
34
Владимир Быстров
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
93
Стефан Деак
ЦЗ
7
Никита Маляров
ЦП
10
Артур Рылов
ПП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
6
Фернанду Мейра
ЦЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
4-1-4-1
1
Колинько
5
Васин
4
Йованович
31
Леандро
30
Васянович
13
Гетериев
7
Гогуа
3
Плиев
17
Дядюн
28
Голич
60
Жезус
4-1-3-1-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
22
Алвеш
22
Анюков
27
Денисов
34
Быстров
18
Зырянов
15
Широков
10
Данни
11
Кержаков
28
Голич
10
Рылов
10
Рылов
28
Голич
60
Жезус
8
Сирадзе
8
Сирадзе
60
Жезус
34
Быстров
6
Мейра
6
Мейра
34
Быстров
18
Зырянов
20
Файзулин
20
Файзулин
18
Зырянов
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Зенит
93
Стефан Деак
ЦЗ
30
Отто
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
93
Стефан Деак
ЦЗ
30
Отто
ВР
4
Роман Амирханов
ЛЗ
7
Никита Маляров
ЦП
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
4
Ивица Крижанац
ЦЗ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Юрий Красножан
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Спартак-Нальчик - Зенит
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
А.Аверьянов
В.Бобык (оба - Москва)
Делегат:
В.Овчинников (Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
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