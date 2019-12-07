Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

Арсенал - Локомотив

06.12.2019, Пятница, 19:30 мск Тула, стадион Арсенал Трансляция: Матч! Премьер Россия. Премьер-лига, 19 тур Арсенал - Локомотив Молодежные команды: 2 - 3
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
12 тур
6 октября, воскресенье 14:00 Локомотив 2:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
27 тур
4 мая, суббота 19:00 Арсенал 2:0 Локомотив
13 тур
3 ноября, суббота 14:00 Локомотив 3:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
30 тур
13 мая, воскресенье 14:00 Арсенал 2:0 Локомотив
1 тур
18 июля, вторник 19:30 Локомотив 1:0 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
23 тур
16 апреля, воскресенье 17:30 Арсенал 0:3 Локомотив
9 тур
1 октября, суббота 17:00 Локомотив 1:1 Арсенал
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
19 тур
14 марта, суббота 19:00 Локомотив 0:1 Арсенал
2 тур
10 августа, воскресенье 19:30 Арсенал 0:2 Локомотив
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 22 6 2 65:18 +47 72
2. Локомотив 30 16 9 5 41:29 +12 57
3. Краснодар 30 14 10 6 49:30 +19 52
4. ЦСКА 30 14 8 8 43:29 +14 50
5. Ростов 30 12 9 9 45:50 -5 45
6. Динамо М 30 11 8 11 27:30 -3 41
7. Спартак М 30 11 6 13 35:33 +2 39
8. Арсенал Т 30 11 5 14 37:41 -4 38
9. Уфа 30 8 14 8 22:24 -2 38
10. Рубин 30 8 11 11 18:28 -10 35
11. Урал 30 9 8 13 36:53 -17 35
12. Сочи 30 8 9 13 40:39 +1 33
13. Ахмат 30 7 10 13 27:46 -19 31
14. Тамбов 30 9 4 17 37:41 -4 31
15. Крылья Советов 30 8 7 15 33:40 -7 31
16. Оренбург 30 7 6 17 28:52 -24 27
...
  • ...
    Рейтинг: +653

    MichelWB 8 декабря 2019, 01:36

    Локо наткнулся на золотое правило: Не забиваешь ты - забивают тебе. Столько моментов про_ _ _ ли, вот и результат.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +653

    MichelWB 8 декабря 2019, 01:28

    А с Туляками придется считаться. Как бы не хотелось лидерам чемпионата.

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1164

    Karpathian 7 декабря 2019, 09:59

    нифига лохомотов опустили

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +270

    aleksandr1969 6 декабря 2019, 22:57

    Как у нас поют хохлы -должен быть виноватый.... А кто? Дзюба, Газпром и Зенит!!! Все они мерзавцы Питерские. Плюйте дальше в правду со своими недоболельщиками.. Плевать на вас ТФУ ТФУ ТФУ

    0
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +98

    OstavteLOKO_V_pokoe 6 декабря 2019, 22:16

    Локомотив! Быстрее пиши заяву в ментуру на Арсенал!!! Тебя изнасиловали! Причем не так как ты хотел...

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2655

    swot1205 6 декабря 2019, 21:38

    Снова под откос....позор

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +18463

    ilichkadr 6 декабря 2019, 21:34

    Вдули так вдули от всей души!!!!!!!!!!!!!

    2
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +1016

    ZENIT***** 6 декабря 2019, 21:28

    Арсенал, с победой!!!

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2231

    river31 6 декабря 2019, 21:21

    Ой....

    1
    Ответить
  • ...
    Рейтинг: +2269

    dyema 6 декабря 2019, 21:20

    Как просил, перевели стрелки)))
    Молодцы Туляки!!!

    3
    Ответить
  • Читайте нас: 