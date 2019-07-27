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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Тамбов - Спартак
Тамбов - Спартак: обзор матча 27 июля 2019
Тамбов
27.07.2019, суббота, 16:30
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Спартак
29'
С. Гогуа
69'
С. Таказов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Спартак
82'
Желтая карточка
Р. Мирзов
82'
Замена
А. Ташаев
️️️️
Н. Рассказов
Замена
И. Маркелов
️️️️
А. Килин
76'
ГОЛ! 2:0!
С. Таказов
Пас отдал
П. Карасев
69'
68'
Желтая карточка
С. Жиго
Замена
Бенито
️️️️
М. Костюков
67'
65'
Замена
Р. Мирзов
️️️️
Э. Понсе
Замена
О. Чернышов
️️️️
В. Кулик
57'
Желтая карточка
С. Гогуа
54'
Желтая карточка
С. Таказов
53'
46'
Замена
Джано
️️️️
А. Гулиев
ГОЛ! 1:0!
С. Гогуа
Пас отдал
М. Костюков
29'
3'
Желтая карточка
А. Гулиев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
30
Сослан Таказов
ЛЗ
30
Седрик Гогуа
ЦЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
3
Гурам Тетрашвили
ПЗ
55
Владислав Кулик
ОП
18
Павел Карасев
ОП
92
Валерий Чуперка
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
18
Антон Килин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
9
Эсекьель Понсе
ЛП
47
Роман Зобнин
ЦП
20
Фернандо
ЦП
99
Аяз Гулиев
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
15
Николай Рассказов
ПВ
4
Луис Адриано
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
88
Иван Маркелов
ЛВ
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Спартак
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
21
Малколм Баду
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
7
Джано
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
27
Резиуан Мирзов
ЦФ
4-2-1-2-1
88
Шелия
30
Таказов
30
Гогуа
58
Ойеволе
3
Тетрашвили
55
Кулик
18
Карасев
92
Чуперка
77
Костюков
18
Килин
14
Аппаев
3-4-2-1
98
Максименко
14
Джикия
2
Жиго
6
Айртон
47
Зобнин
20
Фернандо
99
Гулиев
9
Понсе
15
Рассказов
7
Бакаев
4
Адриано
77
Костюков
22
Бенито
22
Бенито
77
Костюков
18
Килин
88
Маркелов
88
Маркелов
18
Килин
55
Кулик
7
Чернышов
7
Чернышов
55
Кулик
99
Гулиев
7
Джано
7
Джано
99
Гулиев
15
Рассказов
88
Ташаев
88
Ташаев
15
Рассказов
9
Понсе
27
Мирзов
27
Мирзов
9
Понсе
Остались в запасе
Тамбов
Спартак
1
Владимир Сугробов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
21
Малколм Баду
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
55
Максим Осипенко
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
13
Мохамед Конате
ЦФ
Остались в запасе
21
Малколм Баду
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
57
Александр Селихов
ВР
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
18
Наиль Умяров
ОП
17
Солтмурад Бакаев
ПВ
77
Георгий Мелкадзе
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Тамбов - Спартак
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
0 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Мордовия Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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