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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Тамбов
Зенит - Тамбов: обзор матча 14 июля 2019
Зенит
14.07.2019, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 1 тур
2 : 1
Завершен
Тамбов
46'
А. Ерохин
48'
А. Дзюба
71'
Бенито
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Тамбов
88'
Желтая карточка
С. Таказов
Замена
Э. Ригони
️️️️
С. Азмун
88'
80'
Желтая карточка
Х. Аппаев
Желтая карточка
В. Барриос
80'
74'
Замена
В. Кулик
️️️️
И. Маркелов
Замена
В. Барриос
️️️️
Ю. Жирков
74'
71'
ГОЛ! 2:1!
Бенито
Пас отдал
П. Карасев
Замена
А. Сутормин
️️️️
А. Ерохин
66'
Желтая карточка
Я. Ракицкий
60'
56'
Замена
Бенито
️️️️
А. Килин
53'
Замена
М. Костюков
️️️️
Х. Мамтов
ГОЛ! 2:0!
А. Дзюба
Пас отдал
С. Дриусси
48'
ГОЛ! 1:0!
А. Ерохин
Пас отдал
Ю. Жирков
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
3
Дуглас Сантос
ЛЗ
18
Юрий Жирков
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
21
Магомед Оздоев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
20
Сердар Азмун
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Тамбов
88
Гиорги Шелия
ВР
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
55
Максим Осипенко
ЦЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
18
Павел Карасев
ОП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
92
Валерий Чуперка
ЦП
18
Антон Килин
ПВ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
5
Вильмар Барриос
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Тамбов
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
22
Бенито
ЛВ
8
Усман Мухаммед
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
55
Владислав Кулик
ЦП
77
Михаил Костюков
ПВ
7
Олег Чернышов
ПВ
3-2-1-2-2
99
Лунев
3
Дуглас Сантос
44
Ракицкий
20
Иванович
18
Жирков
8
Смольников
21
Оздоев
9
Дриусси
21
Ерохин
22
Дзюба
20
Азмун
3-1-2-2-2
88
Шелия
58
Ойеволе
30
Таказов
55
Осипенко
18
Карасев
3
Тетрашвили
92
Чуперка
18
Килин
88
Маркелов
9
Мамтов
14
Аппаев
21
Ерохин
11
Сутормин
11
Сутормин
21
Ерохин
18
Жирков
5
Барриос
5
Барриос
18
Жирков
20
Азмун
24
Ригони
24
Ригони
20
Азмун
9
Мамтов
77
Костюков
77
Костюков
9
Мамтов
18
Килин
22
Бенито
22
Бенито
18
Килин
88
Маркелов
55
Кулик
55
Кулик
88
Маркелов
Остались в запасе
Зенит
Тамбов
41
Михаил Кержаков
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
86
Николай Рыбиков
ВР
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
32
Миха Мевля
ЦЗ
43
Денис Терентьев
ПЗ
16
Кристиан Нобоа
ЦП
38
Леон Мусаев
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
19
Лука Джорджевич
ЦФ
Остались в запасе
8
Усман Мухаммед
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Алексей Рыбин
ПЗ
4
Данил Кленкин
ЦП
7
Олег Чернышов
ПВ
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Зенит - Тамбов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
3 : 1
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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