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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Уфа
Зенит - Уфа: обзор матча 10 марта 2019
Зенит
10.03.2019, воскресенье, 16:30
Россия. Премьер-лига, 19 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
30'
С. Азмун
35'
Э. Ригони
25'
К. Карп
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Уфа
Замена
О. Шатов
️️️️
Д. Кузяев
86'
Замена
С. Дриусси
️️️️
А. Дзюба
78'
78'
Замена
В. Кротов
️️️️
А. Пуцко
67'
Желтая карточка
С. Игбун
67'
Замена
А. Алиев
️️️️
Д. Сысуев
Замена
М. Оздоев
️️️️
К. Нобоа
60'
57'
Замена
А. Вомбергар
️️️️
Л. Бизяк
ГОЛ! 2:1!
Э. Ригони
Пас отдал
А. Дзюба
35'
ГОЛ! 1:1!
С. Азмун
Пас отдал
Э. Ригони
30'
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Карп
Пас отдал
Д. Сысуев
15'
Желтая карточка
Л. Бизяк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
99
Андрей Лунев
ВР
18
Юрий Жирков
ЛЗ
44
Ярослав Ракицкий
ЦЗ
20
Бранислав Иванович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
5
Вильмар Барриос
ОП
14
Далер Кузяев
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
24
Эмилиано Ригони
ПВ
22
Артем Дзюба
ЦФ
20
Сердар Азмун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛАЗ
24
Ионуц Неделчару
ЦЗ
15
Александр Пуцко
ЦЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПАЗ
55
Кэтэлин Карп
ОП
18
Оливье Тилль
ЦП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
77
Ловро Бизяк
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Зенит
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
21
Роберт Мак
ЛВ
9
Себастьян Дриусси
ЛВ
5
Матиас Краневиттер
ОП
27
Олег Шатов
ЦП
23
Эрнани
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
91
Антон Заболотный
ЦФ
Уфа
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
10
Азер Алиев
ЦП
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
29
Андрес Вомбергар
ЦФ
4-1-2-1-2
99
Лунев
18
Жирков
44
Ракицкий
20
Иванович
8
Смольников
5
Барриос
14
Кузяев
16
Нобоа
24
Ригони
20
Азмун
22
Дзюба
3-3-1-3
31
Беленов
24
Неделчару
15
Пуцко
3
Аликин
33
Сухов
55
Карп
5
Йокич
18
Тилль
44
Игбун
77
Бизяк
8
Сысуев
14
Кузяев
27
Шатов
27
Шатов
14
Кузяев
16
Нобоа
21
Оздоев
21
Оздоев
16
Нобоа
22
Дзюба
9
Дриусси
9
Дриусси
22
Дзюба
15
Пуцко
57
Кротов
57
Кротов
15
Пуцко
8
Сысуев
10
Алиев
10
Алиев
8
Сысуев
77
Бизяк
29
Вомбергар
29
Вомбергар
77
Бизяк
Остались в запасе
Зенит
Уфа
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
2
Эмануэль Маммана
ЦЗ
13
Луиш Нету
ЦЗ
22
Александр Анюков
ПЗ
5
Матиас Краневиттер
ОП
23
Эрнани
ЦП
21
Роберт Мак
ЛВ
91
Антон Заболотный
ЦФ
Остались в запасе
16
Юрий Шафинский
ВР
3
Данил Круговой
ЛЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
90
Ондрей Ваньек
ЦП
10
Веролюб Салатич
ЦП
87
Игорь Безденежных
ЦП
Главный тренер
Сергей Семак
Главный тренер
Дмитрий Кириченко
Статистика матча Зенит - Уфа
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Зенит
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Газпром Арена
Где смотреть матч:
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