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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Уфа
Ахмат - Уфа: обзор матча 25 ноября 2017
Ахмат
25.11.2017, суббота, 19:00
Россия. Премьер-лига, 18 тур
2 : 1
Завершен
Уфа
45+1'
Ф. Сампайо
54'
Л. Жаба
87'
И. Обляков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Уфа
Замена
З. Садаев
️️️️
Л. Жаба
90'
+2
Желтая карточка
Родолфо
90'
+1
87'
ГОЛ! 2:1!
И. Обляков
Желтая карточка
З. Плиев
86'
Замена
Родолфо
️️️️
О. Роши
83'
80'
Замена
И. Обляков
️️️️
П. Аликин
72'
Замена
К. Фатай
️️️️
Д. Сысуев
Замена
Б. Бериша
️️️️
М. Митришев
70'
ГОЛ! 2:0!
Л. Жаба
54'
46'
Замена
Д. Табидзе
️️️️
Д. Живоглядов
ГОЛ! 1:0!
Ф. Сампайо
Пас отдал
О. Роши
45'
+1
44'
Желтая карточка
Д. Живоглядов
36'
Желтая карточка
Д. Сысуев
7'
Желтая карточка
В. Салатич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
88
Виталий Гудиев
ВР
3
Заурбек Плиев
ЛЗ
4
Вилькер Анхель
ЦЗ
13
Андрей Семенов
ЦЗ
14
Филипе Сампайо
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
21
Одисе Роши
ЦП
11
Исмаэл
ЦП
0
Антон Швец
ЦП
8
Лео Жаба
ПВ
95
Магомед Митришев
ПВ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Уфа
31
Александр Беленов
ВР
5
Боян Йокич
ЛЗ
3
Павел Аликин
ЦЗ
4
Алексей Никитин
ЦЗ
89
Дмитрий Стоцкий
ПЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
29
Иван Пауревич
ОП
10
Веролюб Салатич
ЦП
57
Вячеслав Кротов
АП
8
Дмитрий Сысуев
ЦФ
44
Сильвестр Игбун
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Ахмат
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
2
Родолфо
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
7
Бернард Бериша
ЛВ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Уфа
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
5
Джемал Табидзе
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
10
Иван Обляков
АП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
7
Кеинде Фатай
ЦФ
3-2-3-2
88
Гудиев
4
Анхель
13
Семенов
14
Сампайо
3
Плиев
40
Уциев
21
Роши
11
Исмаэл
0
Швец
8
Лео Жаба
95
Митришев
3-3-1-1-2
31
Беленов
89
Стоцкий
3
Аликин
4
Никитин
27
Живоглядов
29
Пауревич
5
Йокич
10
Салатич
57
Кротов
44
Игбун
8
Сысуев
95
Митришев
7
Бериша
7
Бериша
95
Митришев
21
Роши
2
Родолфо
2
Родолфо
21
Роши
8
Лео Жаба
9
Садаев
9
Садаев
8
Лео Жаба
27
Живоглядов
5
Табидзе
5
Табидзе
27
Живоглядов
3
Аликин
10
Обляков
10
Обляков
3
Аликин
8
Сысуев
7
Фатай
7
Фатай
8
Сысуев
Остались в запасе
Ахмат
Уфа
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Семак
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
5
Милад Мохаммади
ЦЗ
13
Роланд Гиголаев
ЛП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
11
Аблае Мбенг
ЦФ
Остались в запасе
88
Гиорги Шелия
ВР
70
Николай Сафрониди
ЛЗ
34
Денис Тумасян
ЦЗ
33
Александр Сухов
ПЗ
60
Владимир Зубарев
ОП
55
Кэтэлин Карп
ОП
13
Азамат Засеев
ОП
99
Исламнур Абдулавов
ЦФ
Главный тренер
Михаил Галактионов
Главный тренер
Сергей Семак
Статистика матча Ахмат - Уфа
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Уфа
- : -
22.11.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Уфа
3 : 3
15.11.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Сочи
1 : 0
11.10.2026
Уфа
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
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