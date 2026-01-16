Зидан объяснил, почему стал успешным тренером в «Реале»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан раскрыл секрет своей успешной работы в мадридском клубе.

«Мы были доступны для футболистов. Ты всегда должен быть рядом с игроком – именно это делает команду сильной. Если ты этого не понимаешь, то в профессии долго не продержишься.

Чтобы раздевалка приняла то, что ты хочешь внедрить, нужно расположить игроков к себе. Если футболисты не согласны с тренировками или нагрузками, всегда будет чего-то не хватать.

Думаю, с нами они действительно получали удовольствие от процесса на всех уровнях», – сказал Зидан.