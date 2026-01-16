Введите ваш ник на сайте
Зидан объяснил, почему стал успешным тренером в «Реале»

16 января, 14:38

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан раскрыл секрет своей успешной работы в мадридском клубе.

«Мы были доступны для футболистов. Ты всегда должен быть рядом с игроком – именно это делает команду сильной. Если ты этого не понимаешь, то в профессии долго не продержишься.

Чтобы раздевалка приняла то, что ты хочешь внедрить, нужно расположить игроков к себе. Если футболисты не согласны с тренировками или нагрузками, всегда будет чего-то не хватать.

Думаю, с нами они действительно получали удовольствие от процесса на всех уровнях», – сказал Зидан.

  • Француз на взрослом уровне возглавлял только «Реал».
  • С мадридцами он выиграл 11 трофеев за 5 неполных сезонов.
  • Зидан не работает с 2021 года.
  • Ожидается, что после ЧМ-2026 его назначат вместо Дидье Дешама в сборную Франции.

Источник: Marca
Испания. Примера Реал Зидан Зинедин
ФотоДивеев поделился эмоциями от первых дней в «Зените»
19:16
2
Дзюба – о новом поколении футболистов: «Как только мячик видят — проблемы начинаются»
19:12
«Выставка оказалась очень сильной»: Сафонов посетил Лувр
18:28
7
Зинченко согласовал контракт с новым клубом
18:13
5
Игрок, которым интересовался «Зенит», не хочет выступать в России
18:00
7
«Челси» согласовал контракт с Жаке – за игрока просят 65 миллионов
17:36
1
Мостовой призвал Захаряна уйти из «Сосьедада»
17:26
1
«Должны плакать, что капитан уходит»: Смородская раскритиковала фанатов «Локо»
17:11
2
«Тут же отвезли в больницу»: Смертин рассказал о состоянии здоровья после марафона в Якутии
16:53
6
Ловчев отреагировал на капитанскую повязку Дзюбы в «Акроне»
16:27
2
Реакция Ловчева на очередную травму Захаряна в «Сосьедаде»
18:59
Мостовой призвал Захаряна уйти из «Сосьедада»
17:26
1
Рафинья получил повреждение
13:47
1
Агент Захаряна рассказал о новой травме игрока
13:35
2
В «Реале» расстроены реакцией болельщиков на результаты команды
12:35
3
Заявление Моуринью о возможном возвращении в «Реал»
11:48
10
«Севилья» боится вести переговоры с ЦСКА
09:29
Только один игрок забил 50 голов в Примере быстрее, чем Мбаппе
Вчера, 21:30
5
Примера. «Реал» одержал победу над «Леванте» (2:0) – дебютную для Арбелоа
Вчера, 18:03
2
ВидеоБолельщики «Реала» на матче с «Леванте» не освистали только двух игроков
Вчера, 16:58
1
Фанаты «Реала» массово призвали Переса к отставке
Вчера, 16:19
1
«Сосьедад» сообщил о новой травме Захаряна
Вчера, 15:59
17
Перес выбрал нового тренера для «Реала»
16 января
5
«Атлетико» выбирает между двумя полузащитниками
16 января
«Реал» интересуется защитником «ПСЖ»
16 января
Полузащитник «Барселоны» проинформировал клуб о желании уйти зимой
16 января
Онопко рассказал, как сорвали его трансфер в «Атлетико»
16 января
Стало известно, сколько «Реалу» придется заплатить за Холанда
16 января
2
Вратарь «Барсы» тер Стеген согласился уйти в другой клуб Примеры
16 января
1
Онопко мог перейти в «Барселону»: «Не взяли, потому что я некрасивый»
16 января
12
Зидан объяснил, почему стал успешным тренером в «Реале»
16 января
Мбаппе пропустит следующий матч «Реала»
16 января
1
В «Реале» уверены, что только два футболиста играют на своем уровне в этом сезоне
15 января
1
В «Реале» недовольны игрой двух футболистов
15 января
12
Эндрик высказался об уходе Хаби Алонсо из «Реала»
15 января
1
Юран объяснил провал Захаряна в «Сосьедаде»
15 января
Реакция Слуцкого на увольнение Хаби Алонсо из «Реала»
15 января
4
Только три футболиста «Реала» не попрощались с Хаби Алонсо
15 января
3
