Зидан объяснил, почему стал успешным тренером в «Реале»

Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан раскрыл секрет своей успешной работы в мадридском клубе.
«Мы были доступны для футболистов. Ты всегда должен быть рядом с игроком – именно это делает команду сильной. Если ты этого не понимаешь, то в профессии долго не продержишься.
Чтобы раздевалка приняла то, что ты хочешь внедрить, нужно расположить игроков к себе. Если футболисты не согласны с тренировками или нагрузками, всегда будет чего-то не хватать.
Думаю, с нами они действительно получали удовольствие от процесса на всех уровнях», – сказал Зидан.
- Француз на взрослом уровне возглавлял только «Реал».
- С мадридцами он выиграл 11 трофеев за 5 неполных сезонов.
- Зидан не работает с 2021 года.
- Ожидается, что после ЧМ-2026 его назначат вместо Дидье Дешама в сборную Франции.
Источник: Marca