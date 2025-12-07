Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Дюпин рассказал, что голодал в «Краснодаре»: «Тяжело тренироваться, когда ты чисто на воде»

Дюпин рассказал, что голодал в «Краснодаре»: «Тяжело тренироваться, когда ты чисто на воде»

Сегодня, 13:24

Вратарь «Сочи» Юрий Дюпин рассказал об экспериментах с организмом.

– Я много интересного изучаю по здоровью. Года уже немолодые, и, чтобы максимально продлить карьеру, нужно заниматься своим здоровьем. Много экспериментирую. Пока был в «Краснодаре», сидел в бочке со льдом по шесть минут, экспериментировал с голоданием.

– Ничего себе.

– Да. Голодал по трое суток. На третьи сутки тренироваться тяжело, когда ты чисто на воде. Это все эксперименты. Голодание тоже полезно – выводится много шлаков и токсинов из организма. Повторюсь, изучаю много информации и стараюсь уделять этому внимание, ведь это отражается на качестве моих тренировок и игр. Да просто банальная радость жизни, когда у тебя все хорошо со здоровьем.

  • 37-летний Дюпин стоит 300 тысяч евро.
  • Контракт до лета.
  • В сезоне РПЛ у Дюпина 9 матчей, 18 пропущенных голов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Сочи Краснодар Дюпин Юрий
