«Сочи» подписал действующего чемпиона России

«Сочи» объявил о трансфере вратаря Юрия Дюпина. Он пришел свободным агентом из «Краснодара».

«Опытный голкипер подписал контракт с «Сочи» на один сезон.

Добро пожаловать в команду, Юрий!» – написали сочинцы.