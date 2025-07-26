«Сочи» подписал действующего чемпиона России

«Сочи» объявил о трансфере вратаря Юрия Дюпина. Он пришел свободным агентом из «Краснодара».
«Опытный голкипер подписал контракт с «Сочи» на один сезон.
Добро пожаловать в команду, Юрий!» – написали сочинцы.
- 27 мая 37-летний вратарь покинул «Краснодар» в связи с истечением срока контракта. В составе краснодарцев Юрий стал чемпионом России.
- Дюпин провел в минувшем сезоне 5 игр за «Краснодар», пропустил 10 голов, провел 1 встречу на ноль.
- Ранее вратарь выступал в РПЛ также за «Анжи» и «Рубин».
Источник: телеграм-канал «Сочи»