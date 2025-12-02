Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Названа причина отстранения одного из судей от работы в РПЛ

Названа причина отстранения одного из судей от работы в РПЛ

2 декабря, 13:37
12

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал об отстранениях арбитров от работы.

– В списке арбитров на этот сезон нет Артема Любимова. Он остался во второй группе УЕФА, в позапрошлом сезоне был в тройке лучших на ВАР, а в прошлом – отработал 40 игр в разном качестве (в том числе ВАР, АВАР). Почему его нет ни в каких списках?

– По этическим причинам. Были факты и обстоятельства, которые не позволили продолжить работу целому ряду судей.

– В большинстве случаев по этическим причинам?

– Нет, но такие ситуации тоже были. К сожалению, профессия судьи такова, что в их отношении не может быть даже тени подозрений.

Это не арбитражный судья, чьи решения могут быть пересмотрены вышестоящими инстанциями. Это тот, кто принимает решения здесь и сейчас. В ситуациях с серыми зонами в правилах репутация должна быть кристально чистой.

– Но утрата доверия – субъективное понятие. Получается, презумпция невиновности здесь не действует?

– Смотрите… Я сейчас не про Артема.

Вот гипотетическая ситуация: человек делает непонятные ошибки – один, второй раз, третий. За руку мы его не поймали, но природа этих ошибок для нас необъяснима. Основываемся не на ощущениях – есть самоанализ арбитра, дебрифинг после матча, который записывается, разговор с самим судьей.

Складываем и понимаем: человек объясняет то, чего нет. Какая-то лукавая ситуация. Затем – еще одна. И еще. Если наши сомнения выстраиваются в некую систему того, чего мы не понимаем, что мы должны делать? Как назначать человека на матчи? Никто никого не выгоняет просто так.

Я всегда могу это объяснить, но никто еще не обжаловал наши решения [в суде]. Матюнин начинал, но почему-то не дошел до конца.

Интерес
1764672163
Вертит хвостом, как собака, провинившаяся перед своим хозяином. Всё в тумане, недомолвках и недосказанностях.Корпорация...
Ответить
Этот чумный мир
1764672368
Что по Левникову ? Или папа в РФСе и Лукойл прикрывают конкретно ?
Ответить
Иван Петров 1986
1764673320
Наверное, недостаточно хорошо за блохастых судил.
Ответить
Plyash
1764674069
Каманцев про презумцию хорошечно так объяснил , "доходчиво" . Выстроили они , значит , цепочку из нескольких непонятных недоказанных сомнений , но всё же отстранили , мало ли ... Ну , что же , тоже работа
Ответить
ScarlettOgusania
1764676647
могли бы и напомнить болельщикам эти "лукавые ситуации" с Любимовым для общего понимания, почему уволили... надеемся, что скоро и кротов Казарцева с Карасем туда же отправите...)
Ответить
BRO_football
1764677254
Да у вас половину состава судей надо отстранять в таком случае. Все косячат периодически. И никто не может понять почему.
Ответить
...уефан
1764678852
..."Он был скромен и речист Вот, только на руку не чист"...
Ответить
18+
  • Читайте нас: 