Игрок «Балтики» высказался о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь считает, что в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0) в ворота соперника следовало назначить пенальти.

Хавбек калининградцев упал в штрафной площади соперника после контакта с Маркиньосом на 15-й минуте. Главный судья Кирилл Левников не назначил пенальти.

– Был ли фол на тебе в первом тайме, когда смотрели пенальти?

– Касание было. Тщательно момент не смотрел, но касание было. Почувствовал касание и не смог продолжить дальше движение.

– Вопросы по судейству остались?

– Было пару спорных ситуаций. Это «Спартак», все прекрасно всe понимают. Удалили главного тренера, игрока, это неприятно. Но не я этим должен заниматься.