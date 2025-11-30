Игрок «Балтики» высказался о неназначенном пенальти в ворота «Спартака»

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь считает, что в матче 17-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:0) в ворота соперника следовало назначить пенальти.
Хавбек калининградцев упал в штрафной площади соперника после контакта с Маркиньосом на 15-й минуте. Главный судья Кирилл Левников не назначил пенальти.
– Был ли фол на тебе в первом тайме, когда смотрели пенальти?
– Касание было. Тщательно момент не смотрел, но касание было. Почувствовал касание и не смог продолжить дальше движение.
– Вопросы по судейству остались?
– Было пару спорных ситуаций. Это «Спартак», все прекрасно всe понимают. Удалили главного тренера, игрока, это неприятно. Но не я этим должен заниматься.
- В первом тайме главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удален за оскорбительный жест в сторону резервного арбитра. Также в первом тайме прямую красную карточку получил полузащитник калининградцев Ираклий Манелов.
- Единственный гол в матче забил Николай Титков на 60-й минуте.
Источник: «Матч ТВ»