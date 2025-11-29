Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • ⚡️ РПЛ. «Спартак» вновь уступил «Балтике» (0:1), играя с 30-й минуты в большинстве

⚡️ РПЛ. «Спартак» вновь уступил «Балтике» (0:1), играя с 30-й минуты в большинстве

Сегодня, 21:32
153

«Балтика» в 17-м туре РПЛ переиграла дома «Спартак». Единственный гол забил воспитанник «Локомотива» Николай Титков.

С 30-й минуты калининградцы были в меньшинстве после удаления Ираклия Манелова. Через три минуты удалили главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.

В первом круге «Спартак» проиграл «Балтике» на «Лукойл Арене» со счетом 0:3.

«Балтика» поднялась на четвертое место. «Спартак» остался шестым.

Россия. Премьер-лига. 17 тур
Балтика - Спартак - 1:0 (0:0) Текстовая трансляция
Гол: 1:0 - Н. Титков, 60.
Удаления: И. Манелов, 30 - нет.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Обзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Федотов оценил удаление Талалаева за неприличный жест
«Балтика» забила «Спартаку» в меньшинстве 1
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Спартак Балтика
Рекомендуем
Комментарии (156)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1764443346
блин, да как выманить хряков из бачков? они там крепко засели, может на 3 дня. хоть бы вылезли, хрюкнули что. есть у кого-нибудь брюква для приманки? или что они там любят грызть.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1764443416
Пора срамтаку тренера менять. Гыгыгы
Ответить
BVG4
1764443581
Самое смешное, что традиционно поныть и попенять на предвзятое судейство у сектантского сообщества нет ни единого шанса!!!! Более того, Левников удалил Манелова практически в начале игры, Брайана сломали вообще без последствий, но даже желтую не показал Литвинову на 36 мин. за наступ на Петрове, ну и не поставил пеналь поросне за удар на Саусе сзади Маркиньосом в своей штрафной! Если бы у противоположных ворот зеркальная ситуация была бы, то вони до конца зимней паузы было бы не перенюхать от свинарника! 100%
Ответить
BarStep
1764443812
Бестолковая беготня двух середняков соседей, футбола там небыло.., повезло больше хозяевам .. Балтике в итоге респект, СПРФ
Ответить
Тинез Розоп
1764443818
Галина аж потекла от счастья…( как будто её семеро)
Ответить
raritet
1764443842
Что интересно. Когда смотришь отдельно на лица мальчишек, которые играют за Балтику сразу и не воспринимаешь их футболистами. Игроки Спартака , напротив , смотрятся мастито. А результат на табло. Решает многое физика и настрой.
Ответить
Константин-Шапкин-google
1764443860
У нас была игра, были моменты,но не было реализации. Жедсон мог стать героем матча.
Ответить
рылы
1764443938
начну перепись сныкавшихся в бачках хряков. с тех, кто визжал на ветке зенита, когда с крыльями сыграли вничью на огороде. уж там они извизжались - а здесь рылов не высовывают)) FWSPM, ziborock, Номэд, Шахта Заполярная, ScarlettOgusania, Тинез Розоп, Plyash, andr45, Каратель помойников, slavа0508 у всех них, по традиции, сейчас срочные дела! запомните этих трусливых рылов! гы-гы!
Ответить
val69
1764444221
Не игра, а недоразумение... Да, и тренер, походу, откуда же...
Ответить
tushkanlz
1764444321
Браво, балтийцы!!! Андрею же необходимо беречь нервы или уходить-убегать перед выплеском ..на трибуны, чтобы не получать красные..и пр. последствия..- "Балтике" от эмоций тренера только хуже..
Ответить
Главные новости
СпецпроектТест для знатоков РПЛ: угадайте футболиста по его бывшим одноклубникам!
13
Тренер «Спартака» прокомментировал поражение от «Балтики» в большинстве
22:09
4
Матерная речь Талалаева перед удалением в матче со «Спартаком»
21:52
7
⚡️ РПЛ. «Спартак» вновь уступил «Балтике» (0:1), играя с 30-й минуты в большинстве
21:32
155
Федотов оценил удаление Талалаева за неприличный жест
21:21
5
Видео«Балтика» забила «Спартаку» в меньшинстве
21:12
6
Лига 1. Голевой пас Головина помог «Монако» в меньшинстве переиграть «ПСЖ» (1:0)
21:01
1
ВидеоТалалаев показал неприличный жест судье матча со «Спартаком» и был удален
20:26
27
У «Балтики» 2 удаления в 1-м тайме со «Спартаком»
20:23
8
ФотоНа стадионе ЦСКА погас свет во время матча
19:53
1
Все новости
Все новости
Реакция тренера «Балтики» на победу над «Спартаком»
22:22
1
Фото«Балтикой» после удаления Андрея Талалаева руководил другой Андрей Талалаев
21:42
2
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:32
Видео«Балтика» забила «Спартаку» в меньшинстве
21:12
6
Реакция Челестини на критику Акинфеева
20:56
1
Прогноз на срок дисквалификации Талалаева
20:44
3
ВидеоТалалаев показал неприличный жест судье матча со «Спартаком» и был удален
20:26
27
У «Балтики» 2 удаления в 1-м тайме со «Спартаком»
20:23
8
Акинфеев отругал игроков ЦСКА после победы над «Оренбургом»
20:02
ФотоНа стадионе ЦСКА погас свет во время матча
19:53
1
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Оренбургом»
19:45
2
Талалаев процитировал Канта перед матчем со «Спартаком»
19:29
1
Думбия определил, сколько еще будет играть 39-летний Акинфеев
19:01
1
Тренер «Акрона» намекнул, что команда проиграла «Пари НН» из-за тумана
18:45
3
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
18:29
РПЛ. Автогол помог ЦСКА обыграть «Оренбург» (2:0) и выйти на 1-е место
18:28
30
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 29 ноября
18:25
5
ВидеоЭкс-зенитовец забил смешной автогол в матче ЦСКА – «Оренбург»
18:11
6
В РПЛ объяснили, почему матч «Акрон» – «Пари НН» не перенесли
17:55
1
Галактионов выдвинул требование «Локо» после продления контракта
17:34
5
Организаторов призвали вернуть деньги зрителям матча «Акрон» – «Пари НН»
17:16
Оптимистичный для «Спартака» прогноз Булыкина на матч с «Балтикой»
17:07
Челестини пожаловался на форвардов ЦСКА
16:58
1
ФотоФутболисты ЦСКА устроили акцию в поддержку тяжелобольного Алдонина
16:46
Дзюба жестко высказался о поражении «Акрона» от «Пари НН»
16:33
2
В РПЛ обнаружили «антинародную» команду
16:26
1
Жедсон восхищен пребыванием в «Спартаке»
16:13
3
РПЛ. «Пари НН» обыграл на выезде «Акрон» (2:1) и покинул последнее место, Дзюба забил
16:03
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 