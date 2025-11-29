⚡️ РПЛ. «Спартак» вновь уступил «Балтике» (0:1), играя с 30-й минуты в большинстве

«Балтика» в 17-м туре РПЛ переиграла дома «Спартак». Единственный гол забил воспитанник «Локомотива» Николай Титков.
С 30-й минуты калининградцы были в меньшинстве после удаления Ираклия Манелова. Через три минуты удалили главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева.
В первом круге «Спартак» проиграл «Балтике» на «Лукойл Арене» со счетом 0:3.
«Балтика» поднялась на четвертое место. «Спартак» остался шестым.
Россия. Премьер-лига. 17 тур
Балтика - Спартак - 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 - Н. Титков, 60.
Удаления: И. Манелов, 30 - нет.
Источник: «Бомбардир»