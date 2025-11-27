Карпин рассказал о суммах, на которые его «кидали»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что разные люди должны ему деньги.
– Вас когда-нибудь предавали?
– Предательство от человека, от которого можно ожидать, это не предательство. А те, от кого не ожидаешь, наверное, меня не предавали. Кидали? Бывало, что просили взаймы 100 тысяч рублей, не отдавали.
– Нет желания напомнить о долгах?
– Напоминаешь. Раз скажешь, два, три. И человек пропал.
– Какая самая крупная сумма, которую вам не вернули?
– 5 000 евро. Жалко, конечно. Но так бывает.
- Игровая карьера Карпина на взрослом уровне продолжалась с 1986 по 2005 годы.
- В 2008 году он стал генеральным директором «Спартака», а на следующий год начал работать тренером.
- Также 56-летний Карпин занимался бизнесом, работал на телевидении и является амбассадором букмекерской конторы.
Источник: «Спорт-Экспресс»