Карпин рассказал о суммах, на которые его «кидали»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что разные люди должны ему деньги.

– Вас когда-нибудь предавали?

– Предательство от человека, от которого можно ожидать, это не предательство. А те, от кого не ожидаешь, наверное, меня не предавали. Кидали? Бывало, что просили взаймы 100 тысяч рублей, не отдавали.

– Нет желания напомнить о долгах?

– Напоминаешь. Раз скажешь, два, три. И человек пропал.

– Какая самая крупная сумма, которую вам не вернули?

– 5 000 евро. Жалко, конечно. Но так бывает.