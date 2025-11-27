Введите ваш ник на сайте
Карпин рассказал о суммах, на которые его «кидали»

Вчера, 22:33
1

Главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что разные люди должны ему деньги.

– Вас когда-нибудь предавали?

– Предательство от человека, от которого можно ожидать, это не предательство. А те, от кого не ожидаешь, наверное, меня не предавали. Кидали? Бывало, что просили взаймы 100 тысяч рублей, не отдавали.

– Нет желания напомнить о долгах?

– Напоминаешь. Раз скажешь, два, три. И человек пропал.

– Какая самая крупная сумма, которую вам не вернули?

– 5 000 евро. Жалко, конечно. Но так бывает.

  • Игровая карьера Карпина на взрослом уровне продолжалась с 1986 по 2005 годы.
  • В 2008 году он стал генеральным директором «Спартака», а на следующий год начал работать тренером.
  • Также 56-летний Карпин занимался бизнесом, работал на телевидении и является амбассадором букмекерской конторы.

Карпин определил конкретный момент, когда ему надоел футбол
Карпин заявил об ухудшении здоровья на фоне работы в «Динамо» 1
Карпин сказал, есть ли у него 10 миллионов евро 2
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (1)
Povedkin
1764273301
Да норм всё.Зато узнал кто --" "Если друг оказался вдруг / И не друг, и не враг, а — так...". Как у Высоцкого. И не надо этого --"Парня в горы тяни — рискни! / Не бросай одного его, / Пусть он в связке в одной с тобой — / Там поймешь, кто такой".---- И так понятно.)))
Все новости
18+
18+
