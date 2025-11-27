Агент сказал, кто уедет в Европу раньше – Батраков или Кисляк

Вадим Шпинев, представитель полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова считает, что его подопечный отправится за рубеж раньше хавбека ЦСКА Матвея Кисляка.

– Кто сможет раньше уехать в Европу – Кисляк или Батраков?

– Не сомневаюсь, что Леша. Потому что к этому есть все предпосылки. Окажется в той же Франции, Италии, Испании – будет прекрасно.