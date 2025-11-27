Карпин сказал, есть ли у него 10 миллионов евро

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к деньгам.

– В одном из интервью вы сказали: большинство людей выбирают деньги и я такой же. Вы себя уже обеспечили?

– Деньги никогда не бывают лишними. Что значит обеспечил? Сейчас все хорошо, а завтра наступит условный кризис.

– Наверняка у вас есть активы, которые дают какую-то надежность.

– Именно что какую-то. Что значит обеспечить? Миллиарда у меня нет.

– Вы несколько лет назад говорили, что у вас нет 10 миллионов евро. Теперь есть?

– И теперь нет.

– Есть ли то, о чем вы мечтаете, но пока потянуть не можете?

– Такого нет. Самолет – не хочу, особняк – не хочу.

– А что хотите?

– Чтобы родные и семья были здоровы. И жили спокойно.

– Когда в последний раз спускались в метро?

– Не так давно – наверное, недели три назад. Были пробки, я опаздывал на встречу, доехал на метро.

– Как вы сейчас смотрите на деньги?

– Это способ обеспечить комфортную жизнь.

– Трофеи вас не особо манят, к деньгам вы относитесь спокойно. Вы в футболе, потому что любите этот вид спорта?

– Я в футболе, потому что люблю футбол, который еще и приносит деньги. Если бы не платили, это было бы хобби. Но я бы им занимался.