Карпин сказал, есть ли у него 10 миллионов евро

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о своем отношении к деньгам.
– В одном из интервью вы сказали: большинство людей выбирают деньги и я такой же. Вы себя уже обеспечили?
– Деньги никогда не бывают лишними. Что значит обеспечил? Сейчас все хорошо, а завтра наступит условный кризис.
– Наверняка у вас есть активы, которые дают какую-то надежность.
– Именно что какую-то. Что значит обеспечить? Миллиарда у меня нет.
– Вы несколько лет назад говорили, что у вас нет 10 миллионов евро. Теперь есть?
– И теперь нет.
– Есть ли то, о чем вы мечтаете, но пока потянуть не можете?
– Такого нет. Самолет – не хочу, особняк – не хочу.
– А что хотите?
– Чтобы родные и семья были здоровы. И жили спокойно.
– Когда в последний раз спускались в метро?
– Не так давно – наверное, недели три назад. Были пробки, я опаздывал на встречу, доехал на метро.
– Как вы сейчас смотрите на деньги?
– Это способ обеспечить комфортную жизнь.
– Трофеи вас не особо манят, к деньгам вы относитесь спокойно. Вы в футболе, потому что любите этот вид спорта?
– Я в футболе, потому что люблю футбол, который еще и приносит деньги. Если бы не платили, это было бы хобби. Но я бы им занимался.
- Игровая карьера Карпина на взрослом уровне продолжалась с 1986 по 2005 годы.
- В 2008 году он стал генеральным директором «Спартака», а на следующий год начал работать тренером.
- Также 56-летний Карпин занимался бизнесом, работал на телевидении и является амбассадором букмекерской конторы.