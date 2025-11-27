Ротенберг: «Вернем «Локомотив» на победные рельсы»

Генеральный директор «Локомотива» Борис Ротенберг прокомментировал продление контракта с главным тренером Михаилом Галактионовым.

Теперь соглашение действует до конца 2028 года.

Галактионов в клубе с 2022 года.

У «Локомотив» одна победа в последних 6 матчах.

«Хотел бы поздравить Михаила Михайловича и его штаб с этим событием. Есть полное взаимопонимание о дальнейшем сотрудничестве. Здесь очень важно сказать всем нашим болельщикам, что это сотрудничество основано на доверии и профессионализме. Мы сразу нашли общий язык.

Открывается новая страница развития нашего клуба. Стабильность – признак мастерства, у нас всех есть полное понимание того, куда мы движемся и куда будем двигаться дальше. С помощью Михаила Михайловича и его штаба мы вернем «Локомотив» на победные рельсы и вернем победные традиции в клуб. Теперь – только вперeд. Уверен, что «Локомотив» всегда будет на первом месте», – сказал Ротенберг.