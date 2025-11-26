Введите ваш ник на сайте
  • КДК РФС определился с наказанием для «Спартака» и ЦСКА за драку болельщиков

КДК РФС определился с наказанием для «Спартака» и ЦСКА за драку болельщиков

Сегодня, 17:05
8

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС вынес решение по санкциям в отношении клубов в связи с дракой после матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

  • Суммарно они заплатят 1 миллион 220 тысяч рублей.

«Присутствовали представители «Спартака», руководитель по безопасности, юрист, руководитель по работе с болельщиками. Также присутствовали представители ЦСКА.

Ознакомились с решениями судебных органов в отношении зачинщиков, рассмотрели видеоматериалы, определяли принадлежность болельщика к клубу, который был зачинщиком, и установили, что он был болельщиком ЦСКА. Рассматривали и скандирование болельщиков. Учитывая все обстоятельства дела.

Наказание следующее: «Спартак» за необеспечение безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, которое поставило под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, а также неправомерные действия зрителей, по совокупности оштрафовать «Спартак» на 800 тысяч рублей.

За скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений зрителями оштрафовать «Спартак» на 200 тысяч рублей.

За неправомерные действия болельщика оштрафовать ЦСКА на 200 тысяч, за скандирование ненормативных выражений штраф 20 тысяч», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1764166453
Где остальные участники коллективного мордобоя? Замылить дело решили? Респектабельные и влиятельные фанаты "Спартака" в замес попали???
Ответить
Good_win_ФКСМ
1764166803
КДК как всегда - клоуны.... шуты гороховые. Даже не стали оценивать степень провокаций...
Ответить
Юбиляр
1764167046
За скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений зрителями оштрафовать «Спартак» на 200 тысяч рублей. За скандирование ненормативных выражений оштрафовать ЦСКА штраф 20 тысяч» А как определяли "ценность" выражений и "глубину" ненормативности лексики - одним 200 т, а другим 20 т.? Можно поподробнее - что сколько стоит ??? Гыгыгы
Ответить
NewLife
1764167494
Почему нет бонуса за ненормативнок ржание. КДК, надо осуждать не за слова, а за действия. В вашем мире провокаторы и доносчики не знают бед((
Ответить
klimovich
1764169340
Так а когда определят всех участников? Я все жду, когда фан ай ди принесет плоды своего внедрения.
Ответить
Scorp 63
1764174720
Бренд "Спартак" опоганили после прихода Романцева" Дал Бог ему команду из целой плеяды талантливых игроков. Угробили их химией, мрази! Сейчас это не команда, а бизнес-проект. Что игроки, что болелы отличаются грубостью и невежеством!!!
Ответить
