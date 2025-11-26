КДК РФС определился с наказанием для «Спартака» и ЦСКА за драку болельщиков

Контрольно‑дисциплинарный комитет РФС вынес решение по санкциям в отношении клубов в связи с дракой после матча 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА (1:0).

Суммарно они заплатят 1 миллион 220 тысяч рублей.

«Присутствовали представители «Спартака», руководитель по безопасности, юрист, руководитель по работе с болельщиками. Также присутствовали представители ЦСКА.

Ознакомились с решениями судебных органов в отношении зачинщиков, рассмотрели видеоматериалы, определяли принадлежность болельщика к клубу, который был зачинщиком, и установили, что он был болельщиком ЦСКА. Рассматривали и скандирование болельщиков. Учитывая все обстоятельства дела.

Наказание следующее: «Спартак» за необеспечение безопасности, повлекшее нарушение зрителями общественного порядка, которое поставило под угрозу безопасность лиц, находящихся на стадионе, а также неправомерные действия зрителей, по совокупности оштрафовать «Спартак» на 800 тысяч рублей.

За скандирование ненормативной лексики и оскорбительных выражений зрителями оштрафовать «Спартак» на 200 тысяч рублей.

За неправомерные действия болельщика оштрафовать ЦСКА на 200 тысяч, за скандирование ненормативных выражений штраф 20 тысяч», – заявил глава КДК Артур Григорьянц.