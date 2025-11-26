Бубнов – о Карпине: «Поставил раком весь совет директоров «Динамо»

Александр Бубнов отреагировал на слова Сергея Степашина. Член совета директоров «Динамо» ранее заявил, что утвердит Ролана Гусева на посту главного тренера, если команда победит в четырех матчах подряд.
– Знаешь, почему он так сказал? Потому что Карпин, знаешь, в атаку пошeл и раком их поставил. Для них это неожиданно было. Они ж сказали, что его никто не убирал.
– Кого раком Карпин поставил?
– Весь совет директоров.
– Да?
– Да. Который решение принимал. Они же… Ну, они не говорят напрямую, говорят, у нас всe хорошо. На самом деле он там свои условия невыполнимые для них поставил. И ты об этом знаешь.
Источник: «Коммент.Шоу»