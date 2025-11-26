Карпин сказал, в какой момент он решил уйти из «Динамо»

Валерий Карпин ответил, когда принял окончательное решение об уходе из «Динамо».

«Мысль такая [об уходе] посетила меня ещe перед ноябрьским сбором сборной России, после матча «Динамо» с «Акроном». И уже сформировалось окончательно после матча с Чили. Взял ещe день и две ночи, чтобы всe продумать окончательно и принять решение. Прошла ночь после игры со сборной Чили, потом прошли ещe сутки в Москве, и после этого уже принял такое решение», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».