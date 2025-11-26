Введите ваш ник на сайте
Карпин сказал, в какой момент он решил уйти из «Динамо»

Сегодня, 11:14
3

Валерий Карпин ответил, когда принял окончательное решение об уходе из «Динамо».

«Мысль такая [об уходе] посетила меня ещe перед ноябрьским сбором сборной России, после матча «Динамо» с «Акроном». И уже сформировалось окончательно после матча с Чили. Взял ещe день и две ночи, чтобы всe продумать окончательно и принять решение. Прошла ночь после игры со сборной Чили, потом прошли ещe сутки в Москве, и после этого уже принял такое решение», – сказал Карпин в эфире телеканала «Россия 24».

  • Карпин возглавлял «Динамо» с лета 2025 года.
  • После него московскую команду возглавил Ролан Гусев.

Карпин объяснил появление в российском футболе новых талантов 4
Карпин назвал два базовых клуба для сборной России 3
Карпин ответил, будет ли еще совмещать работу в клубе и сборной России
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
_Sasha_
1764146707
Физрук)
Benifacto
1764147959
ну а из сборной когда уйдешь? два дня и три ночи?)
NewLife
1764148091
Можно, конечно, устраивать мелодраму на тему переживаний недотренера. Но проще все описать одним словом: провалился.
