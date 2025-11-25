Смолов рассказал, как отказался от 9-миллионного контракта в зарубежном клубе

Экс-нападающий сборной России Федор Смолов вспомнил, как его звали продолжить карьеру в Китае.

«Я отказывался от девяти миллионов [евро в год] в Китае. Хотя Мамаев мне уже вещи собирал. Он когда узнал, сказал мне: «Ты че, *** [с ума сошел]? Пошел вещи собирать, уезжай *** [блин]!»

Я ему: «Да не, у меня «Дортмунд» есть, мы в переговорах. Он: «Какой *** [нафиг] «Дортмунд», тебе девять миллионов дают!»

Я: «Девять миллионов у меня и так будут, а в «Боруссию» из Китая я уже не перейду. В итоге куда я перешел? В «БроукБойз», – сказал Смолов и рассмеялся.