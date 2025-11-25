Агент Батракова рассказал о переговорах с «ПСЖ»

Агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова Вадим Шпинев поделился подробностями переговоров с «ПСЖ».

– Получилось не очень хорошо. Мой близкий человек и партнер сказал, что мы не ведем переговоры с «ПСЖ». А я тут же сказал, что ведем. Володя [Кузьмичев] не наврал, он лично не вел переговоры. Но наши европейские партнеры проводили их. Просто чуть не хватило коммуникации, я об этом знал, но не сообщил Володе.

– Как оцените, что эти переговоры завершатся успехом?

– Зимой, думаю, нет. Летом вступит в силу опция, которая позволит купить его не как Сашу Головина за 30 [миллионов евро], а за те же 15.