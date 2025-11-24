Гурцкая раскрыл, что предшествовало уходу Карпина из «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о встрече, после которой Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо».

– Как уходил Карпин из «Динамо»?

– Очень просто. Была встреча с кем-то из руководства «Динамо». Валерий Георгиевич попросил усиление команды – не просто игроков, а еще и тренерский штаб уплотнить.

Я не знаю по поводу Альбы, но должен был быть Кафанов, еще какой-то тренер, плюс новый врач команды. И чтобы кто-то еще пришел в спортивный отдел. Может быть, Антон Тупиков. Может быть, Алексей Рыскин. Я не знаю, кто именно.

Плюс два футболиста, о которых все говорят – Вахания и Мелехин. Может, еще больше, чем два, но Вахания и Мелехин – точно. Выслушали это и сказали, что по такому курсу «Динамо» не пойдет.