Гурцкая раскрыл, что предшествовало уходу Карпина из «Динамо»

Футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал о встрече, после которой Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Динамо».
– Как уходил Карпин из «Динамо»?
– Очень просто. Была встреча с кем-то из руководства «Динамо». Валерий Георгиевич попросил усиление команды – не просто игроков, а еще и тренерский штаб уплотнить.
Я не знаю по поводу Альбы, но должен был быть Кафанов, еще какой-то тренер, плюс новый врач команды. И чтобы кто-то еще пришел в спортивный отдел. Может быть, Антон Тупиков. Может быть, Алексей Рыскин. Я не знаю, кто именно.
Плюс два футболиста, о которых все говорят – Вахания и Мелехин. Может, еще больше, чем два, но Вахания и Мелехин – точно. Выслушали это и сказали, что по такому курсу «Динамо» не пойдет.
- «Динамо» назначило Карпина в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
- 17 ноября динамовцев возглавил Ролан Гусев, в дебютном матче которого было разгромлено «Динамо Мх» (3:0).
Источник: «Это футбол, брат!»