Футболист «Краснодара»: «Не обращаю внимание на красоту девушек в России»

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто отказался обсуждать привлекательность русских девушек.
– Действительно ли российские девушки самые красивые в мире?
– Я не обращаю внимание на красоту девушек в России. Не скажу, самые красивые они или не самые.
Мне все равно. Я женат. Моя жена – самая красивая.
- 28-летний бразилец перешел в «Краснодар» в июле за 6,5 млн евро.
- Его статистика: 21 матч, 2 забитых гола.
- Контракт Аугусто с российским клубом рассчитан до 2028 года.
Источник: «Советский спорт»