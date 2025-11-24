Футболист «Краснодара»: «Не обращаю внимание на красоту девушек в России»

Полузащитник «Краснодара» Дуглас Аугусто отказался обсуждать привлекательность русских девушек.

– Действительно ли российские девушки самые красивые в мире?

– Я не обращаю внимание на красоту девушек в России. Не скажу, самые красивые они или не самые.

Мне все равно. Я женат. Моя жена – самая красивая.