Алдонин впервые высказался о страшной болезни

Появился первый комментарий Евгения Алдонина по поводу онкологии в тяжелой форме.

Его опубликовал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.

«Вчера много думал об Алдонине, написал ему. Чувства обостряются, ведь могу назвать Женю приятелем.

Новости об онкологическом заболевании ошеломили, ведь для меня Алдонин – эталон здорового мужика. Многократно друзьям приводил пример: глянь на Алдошу – худой, подтянутый, подвижный, по-спортивному ненасытный, то в футбол рубится, то в падел, всегда в отличной форме. И тут – бах…

Случай Жени, титулованного спортсмена и крепкого зожника, сиреной звучит для всех. Для российских мужиков, в культуре которых не принято сливать душевный груз и проверяться на телесные болячки. Ребят, читайте о коварных болезнях, не ленитесь. И отправляйтесь на чекап. Я собираюсь.

Связался с Алдониным. Женя в Германии, с бодрым настроем и под надзором классных спецов, передаю его слова: «Всем большое спасибо за тепло и слова поддержки! Надеюсь справиться с болезнью. Шансы есть – за них изо всех сил держусь».

Напомню, помочь Алдонину с дорогостоящим лечением можно с помощью этой ссылки. Сбор средств осуществляет АНО Развития «Красно-синее сообщество» – официальный благотворительный партнер ЦСКА», – написал Шнякин в своем телеграм-канале.