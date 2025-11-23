Аленичев прокомментировал победу «Спартака» над ЦСКА

Бывший тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев оценил победу над ЦСКА. Красно-белые победили в дерби со счетом 1:0.

«Для «Спартака» это важнейшая победа. Болельщики ждали этого матча и думали, что будет с назначением нового главного тренера. К счастью, подтвердились хорошие ожидания. «Спартак» добился победы после прошлого поражения в дерби. Впечатления остались самые яркие вместе с потрясающей обстановкой на стадионе!

Конечно, не порадовали наши хоккеисты, которые проиграли в Минске. Но у хоккеистов будет шанс отыграться – игр много впереди. Мы будем за ними следить, переживать и ходить на их матчи.

Если говорить о футбольном «Спартаке», впечатляющая победа. Она раскрепостит ребят. И в трeх оставшихся матчах ребята выложатся на полный максимум. Хотелось, чтобы в чемпионате было набрано шесть очков, а в Кубке мы прошли бы дальше», – сказал Аленичев.