Прояснилось будущее Романова в «Спартаке» после победы над ЦСКА

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров дал понять, что врио главного тренера Вадим Романов не останется в должности на постоянной основе.

Накануне «Спартак» победил дома ЦСКА (1:0).

Романов сменил Деяна Станковича.

Следующий соперник – «Балтика».

«Говорить о чем-то кроме футбола в отношении «Спартака» сегодня не имеет смысла. Игры в дерби не было ни с одной, ни с другой стороны. Эмоции были, беготня была, мяч пинали, а футбола не было.

Романов выиграл важный матч, но на его перспективах в команде это никак не скажется. «Лукойл» будет искать иностранца, зато тренер запомнит такую победу на всю жизнь. За него радостно», – написал Алланазаров.