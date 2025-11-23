Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Прояснилось будущее Романова в «Спартаке» после победы над ЦСКА

Прояснилось будущее Романова в «Спартаке» после победы над ЦСКА

Сегодня, 12:23
10

Журналист «Спорт-Экспресса», болельщик «Спартака» Максим Алланазаров дал понять, что врио главного тренера Вадим Романов не останется в должности на постоянной основе.

  • Накануне «Спартак» победил дома ЦСКА (1:0).
  • Романов сменил Деяна Станковича.
  • Следующий соперник – «Балтика».

«Говорить о чем-то кроме футбола в отношении «Спартака» сегодня не имеет смысла. Игры в дерби не было ни с одной, ни с другой стороны. Эмоции были, беготня была, мяч пинали, а футбола не было.

Романов выиграл важный матч, но на его перспективах в команде это никак не скажется. «Лукойл» будет искать иностранца, зато тренер запомнит такую победу на всю жизнь. За него радостно», – написал Алланазаров.

Директор «Спартака» ответил, отразятся ли на клубе санкции против «Лукойла»
Фанат «Спартака» объяснил групповое избиение болельщика ЦСКА 3
Губерниев назвал игрока «Спартака», который ему очень нравится 1
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
Россия. Премьер-лига Спартак Романов Вадим
nik92rus
1763891862
Будут искать очередного клоуна который также разведет их на бабки и уедет. Пора уже русского челика ставить дебилы
Ответить
Цугундeр
1763891876
)) Бомбер уи- уи- кент напрасно накидывает на вентилятор.. Хрюндели спят, потрясённые вчерашними чудесами и количеством выпитого..)) Ничего, скоро "Нижний Новгород будет драть Зенит"))) Повылезают..)
Ответить
NewLife
1763892726
Бомбардир, прекратите добавлять к Динозаврову титул "болельщик Спартака". Он такой же болельщик Спартака, как слово на заборе из трех букв.
Ответить
boris63
1763893793
Я думаю победа явно не тренера, победа команды, команда и без этого тренера последние игры нормально играла,и это ещё Солари небыло.
Ответить
Anton1969
1763899668
Что значит игры не было? Да Спартак, если бы все моменты реализовал, счёт был бы 3-0 или 4-0!!!
Ответить
