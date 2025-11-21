Батракова сравнили с Пеле и Марадоной

Комментатор Геннадий Орлов восхитился полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым. Он сравнил его с Пеле и Марадоной.

«Алексей Батраков и Матвей Кисляк – лидеры своих команд. Но Батраков выше по статистике, так что я его поставлю выше. Когда «Локомотив» выходить играть без него – это совсем другая команда. А у Матвея Кисляка в ЦСКА все-таки другая функция, другие задачи. Все-таки Батраков делает больше результат для «Локомотива», а Кисляк – игрок середины поля, он помогает атаке.

Но футбольный талант больше у Батракова – поставленный удар, видение поля, физически он хорошо готов. Это три очень важных качества. Он может держать мяч все 90 минут, он – хитрый тактик. Соперники никогда не знают, где его ждать. Так, кстати, начинали Марадона и Пеле – они отходили на свою половину поля, и потом начинали разгоняться», – сказал Орлов.