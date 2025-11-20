Титов не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге-2025/26.
– Первый круг выиграл «Краснодар». ЦСКА с ним вровень. Справедливо?
– «Краснодар» здорово играет. ЦСКА – тоже. «Зениту», их главному конкуренту, однозначно легко не будет. Надеюсь, чемпионство будет разыграно в последнем туре.
– Вы не сказали про «Локомотив». Не видите его в соискателях золота? «Железнодорожникам» не хватит ресурса?
- Думаю, что да. Ну, забивает сейчас Батраков. Но его все-таки раскусили. Леше будет сложнее. А то, что мальчик талантливый – это без сомнения.
- «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ после 15 туров, отставая от лидеров на 8 очков.
- В ноябре команда поменяла тренера – вместо Деяна Станковича назначили Вадима Романова.
Источник: «Российская газета»