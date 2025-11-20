Введите ваш ник на сайте
  Титов не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство

Титов не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство

Сегодня, 20:55

Экс-капитан «Спартака» Егор Титов порассуждал о чемпионской гонке в российской Премьер-лиге-2025/26.

– Первый круг выиграл «Краснодар». ЦСКА с ним вровень. Справедливо?

– «Краснодар» здорово играет. ЦСКА – тоже. «Зениту», их главному конкуренту, однозначно легко не будет. Надеюсь, чемпионство будет разыграно в последнем туре.

– Вы не сказали про «Локомотив». Не видите его в соискателях золота? «Железнодорожникам» не хватит ресурса?

- Думаю, что да. Ну, забивает сейчас Батраков. Но его все-таки раскусили. Леше будет сложнее. А то, что мальчик талантливый – это без сомнения.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ после 15 туров, отставая от лидеров на 8 очков.
  • В ноябре команда поменяла тренера – вместо Деяна Станковича назначили Вадима Романова.

Титов назвал тренера, которого ждет в «Спартаке»: «Сделает команду чемпионом» 16
Титов: «Наконец-то в «Спартаке» российский тренер!» 10
Титов – о Станковиче: «Увы, в «Спартаке» проще не будет» 1
Источник: «Российская газета»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Краснодар ЦСКА Титов Егор
18+
