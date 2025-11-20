Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Бубнов: «Все сожалеют, что Станкович покинул «Спартак»

Сегодня, 18:51
1

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что отставка Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака» огорчила людей.

– Просят поговорить о Станковиче.

– А что Станкович? Если о Карпине говорят все, что он нулевой, то о Станковиче, какой бы он ни был шоумен, все сожалеют. И говорят, зря это сделали.

Только одна Смородская сказала, что я, говорит, всe время говорила, что Станкович – это не тренер для «Спартака».

  • Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 года.
  • Под его руководством команда выиграла 37 из 64 матчей при 11 ничьих и 16 поражениях.
  • Спартаковцы завершили 1-й круг РПЛ на 6-м месте.

Еще по теме:
Бубнов – о том, что Мостовому не предлагают тренировать: «Он чуть ли не в петлю лезет» 5
Бубнов предложил тренера сборной России вместо Карпина 1
Бубнов – о Карпине в «Спартаке»: «Федун обалдел, когда провел аудит по трансферам» 2
Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Бубнов Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1763658410
Видимо,Бубен стал читать мнение только тех, которые подпадают под его искусственно-созданную теорию.
Ответить
Главные новости
Ловчев открестился от тренерской работы: «Вы чего, умом тронулись?»
20:08
4
Головин готов перейти из «Монако» только в «Реал» или «Барселону»
19:45
2
ФИФА обязала два зарубежных клуба заплатить ЦСКА
19:19
4
Экс-тренер «Динамо» заявил о неуправляемости Кокорина: «Горбатого исправит только могила»
19:00
5
Бубнов: «Все сожалеют, что Станкович покинул «Спартак»
18:51
1
«У меня есть большие вопросы»: реакция Мостового на признание его однофамильца «Джентльменом года»
18:43
13
Бышовец отреагировал на увольнение Карпина из «Динамо»
18:35
РФС объявил об уходе Овчинникова
18:18
4
Головин считает европейцев лицемерами
17:55
12
Бубнов – о том, что Мостовому не предлагают тренировать: «Он чуть ли не в петлю лезет»
17:08
8
Все новости
Все новости
Гусев внесен в базу «Миротворца»*
20:20
Вердикт ЭСК РФС по неназначенному пенальти в матче «Динамо Мх» – ЦСКА
19:57
1
Стало известно, как Тюкавин воспринял уход Карпина из «Динамо»
19:30
1
В РФС прокомментировали уход Овчинникова в «Локомотив»
19:10
«У меня есть большие вопросы»: реакция Мостового на признание его однофамильца «Джентльменом года»
18:43
13
Бышовец отреагировал на увольнение Карпина из «Динамо»
18:35
РФС объявил об уходе Овчинникова
18:18
4
СпецпроектКто играл вместе с Дзагоевым и Акинфеевым? Пройдите тест от «Бомбардира»
17:45
7
Погребняк назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА
17:38
4
Бубнов – о том, что Мостовому не предлагают тренировать: «Он чуть ли не в петлю лезет»
17:08
8
Экс-игрок «Реала» и «Ливерпуля» отказался возглавить «Динамо»
16:55
1
«Локомотив» сделал предложение Овчинникову
16:29
2
Бубнов предложил тренера сборной России вместо Карпина
16:14
1
Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой стал «Джентльменом года»
16:08
51
Бубнов – о Карпине в «Спартаке»: «Федун обалдел, когда провел аудит по трансферам»
15:58
9
Новый тренер «Спартака» одним словом описал работу со Станковичем
15:30
2
Объявлены 16 номинантов на премию «Первая пятерка»
15:00
ФотоИлья Мэддисон – о дочери Карпина: «Красивая была девушка, а что произошло»
14:50
6
Головин сравнил популярность ЦСКА и «Спартака»
14:42
3
Молодежная сборная России может вернуться в международные турниры в 2026 году
14:14
4
Быстров сказал, как Соболеву выйти на новый уровень в «Зените»
13:59
4
Игрок «Ахмата» охарактеризовал Черчесова одним прилагательным
13:29
Преемник Карпина в «Динамо» – об увольнении тренера: «Это законы, которые давно написаны в футболе»
13:15
Мамаев двумя словами описал Батракова
12:40
1
6 игроков «Спартака» пропустили тренировку перед дерби с ЦСКА
12:27
3
Где смотреть матч «Акрон» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 21 ноября 2025
12:23
Арбитры на «Спартак» – ЦСКА и другие матчи 16-го тура РПЛ
12:16
18
Касинтура: «Вопрос: почему другие клубы не пытались пригласить Черчесова?»
12:06
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 