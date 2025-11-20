Бубнов: «Все сожалеют, что Станкович покинул «Спартак»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что отставка Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака» огорчила людей.

– Просят поговорить о Станковиче.

– А что Станкович? Если о Карпине говорят все, что он нулевой, то о Станковиче, какой бы он ни был шоумен, все сожалеют. И говорят, зря это сделали.

Только одна Смородская сказала, что я, говорит, всe время говорила, что Станкович – это не тренер для «Спартака».