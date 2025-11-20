«Динамо» похвалили за увольнение Карпина

Бывший зенитовец Алексей Гасилин прокомментировал отставку главного тренера «Динамо» Валерия Карпина.

«Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.

1-й круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.

Вместо Карпина динамовцев возглавил Ролан Гусев.

«Это логичное и правильное решение. Совмещать два поста слишком трудно. Он говорил, что национальная команда для него важнее. К сожалению, в «Динамо» у него не получилось. Я всегда говорил, что ему нужно дать время в клубе, если бы у него не было работы в сборной», – сказал Гасилин.