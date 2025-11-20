Акинфеев назвал «дурачками» фанатов «Спартака»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев в своей автобиографии рассказал, как относится к оскорблениям со стороны спартаковских болельщиков.

«Почему-то запомнил интервью, которое у меня брали много лет назад. Мы говорили о разном, в том числе о предстоящем матче со «Спартаком», и в конце беседы, вот прямо самым последним вопросом, журналист спросил: «А если ЦСКА не выиграет?»

Мне тогда лет 19 было, и я не задумываясь ответил, что такого не будет точно, потому что «Спартак» не забьет и мы выиграем 1:0.

Сейчас не вспомню уже, почему именно так ответил, но тот матч мы именно с таким счетом и закончили.

Сейчас такие моменты с улыбкой вспоминаются и давно на самом деле не вызывают какой-то эмоциональной реакции.

Даже когда выходишь на «Лукойл Арену» и в который раз слышишь какие-то матерные крики в свой адрес, которые по молодости дико раздражали, мысленно разве что плечами пожимаешь: хотят дурачки покричать, выплеснуть эмоции, – пусть выплескивают.

Главное, чтобы не кидали на поле зажигалки, монеты и все прочее в том же духе», – написал Акинфеев.