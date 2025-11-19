Игрок «Реала» не побоялся назвать Месси лучшим в мире

Нападающий «Реала» Франко Мастантуоно назвал лучшего игрока в мире.

«Я фанат «Реала», играю за самый большой клуб в мире, но лучший в мире игрок для меня Лионель Месси. Он будет таковым, пока не завершит карьеру.

Я играю вместе с Месси за сборную Аргентины – и он там невероятен. Лишаешься дара речи всякий раз, когда Лионель с мячом. Он до сих пор удивляет партнеров. Это поражает.

Ценю, как Месси всегда ко мне относился», – сказал Мастантуоно.