Умяров высказался о матче «Спартак» – ЦСКА

Сегодня, 18:15

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем дерби с ЦСКА.

– Следующий матч с ЦСКА. Хорошая возможность исправить ситуацию в таблице?

– Каждая игра – хорошая возможность. За каждый матч дают три очка. Понятное дело, что матч с ЦСКА – это дерби. В первом круге мы проиграли, поэтому хочется победить.

  • Игра 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА пройдет 22 ноября и начнется в 16:45 мск.
  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 25 очками после 15 туров. ЦСКА идет 2-м с 33 баллами.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Умяров Наиль
Умяров высказался о матче «Спартак» – ЦСКА
18:15
