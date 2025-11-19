Умяров высказался о матче «Спартак» – ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем дерби с ЦСКА.

– Следующий матч с ЦСКА. Хорошая возможность исправить ситуацию в таблице?

– Каждая игра – хорошая возможность. За каждый матч дают три очка. Понятное дело, что матч с ЦСКА – это дерби. В первом круге мы проиграли, поэтому хочется победить.