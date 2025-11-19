Умяров высказался о матче «Спартак» – ЦСКА

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о предстоящем дерби с ЦСКА.
– Следующий матч с ЦСКА. Хорошая возможность исправить ситуацию в таблице?
– Каждая игра – хорошая возможность. За каждый матч дают три очка. Понятное дело, что матч с ЦСКА – это дерби. В первом круге мы проиграли, поэтому хочется победить.
- Игра 16-го тура РПЛ «Спартак» – ЦСКА пройдет 22 ноября и начнется в 16:45 мск.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 25 очками после 15 туров. ЦСКА идет 2-м с 33 баллами.
Источник: «Матч ТВ»