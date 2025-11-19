Реакция Канчельскиса на уход Карпина из «Динамо»

Андрей Канчельскис поделился мнением об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Как я уже говорил, так работать нельзя. Потому Карпин просто выбрал сборную России, и всe. Ему надо было определяться: или «Динамо», или сборная. Вот и принял решение.

Не удивлен, думаю, что он правильное решение принял. Не понимаю тут руководство «Динамо», которое изначально приняло решение о такой подработке. Всe‑таки это очень сложно.

Понятно, что есть помощники. Но помощники помощниками, но главный тренер важен тоже. Так что Карпин правильно сделал, определился», – сказал Канчельскис.