Реакция Семина на уход Карпина из «Динамо»

Юрий Семин отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».
«Уверен, что в ближайшем будущем будет много официальных матчей у сборной России. Валерию Карпину нужно сосредоточиться на главной команде страны. Он принял решение, молодец, что сам. За мужество и его позицию не должно быть никаких обид у «Динамо». Мне кажется, это решение правильное», – сказал Семин.
- Карпин возглавлял «Динамо» с лета 2025 года.
- Московский клуб занимает 10 место в РПЛ по итогам 15 туров.
- Команду временно возглавил Ролан Гусев.
Источник: «Спорт-Экспресс»