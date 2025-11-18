Реакция Семина на уход Карпина из «Динамо»

Юрий Семин отреагировал на уход Валерия Карпина с поста главного тренера «Динамо».

«Уверен, что в ближайшем будущем будет много официальных матчей у сборной России. Валерию Карпину нужно сосредоточиться на главной команде страны. Он принял решение, молодец, что сам. За мужество и его позицию не должно быть никаких обид у «Динамо». Мне кажется, это решение правильное», – сказал Семин.