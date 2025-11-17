Заявление «Динамо» об отставке Карпина

«Динамо» подтвердило уход Валерия Карпина с поста главного тренера.
«Футбольный клуб «Динамо» информирует, что главный тренер Валерий Карпин завершил работу в «Динамо» по собственному желанию.
О дальнейших изменениях клуб объявит позднее. Благодарим Валерия Георгиевича за проделанную работу и желаем успехов во главе сборной России», – говорится в заявлении.
- «Динамо» назначило тренера в июне, заключив с ним контракт до 2028 года.
- Первый круг РПЛ столичная команда завершила на 10-м месте с 16-очковым отставанием от лидеров.
Источник: телеграм-канал «Динамо»