Заявление «Динамо» об отставке Карпина

«Динамо» подтвердило уход Валерия Карпина с поста главного тренера.

«Футбольный клуб «Динамо» информирует, что главный тренер Валерий Карпин завершил работу в «Динамо» по собственному желанию.

О дальнейших изменениях клуб объявит позднее. Благодарим Валерия Георгиевича за проделанную работу и желаем успехов во главе сборной России», – говорится в заявлении.