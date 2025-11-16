Введите ваш ник на сайте
Булыкин сказал, кто должен возглавить «Спартак»

Сегодня, 21:11
1

Дмитрий Булыкин отреагировал на решение «Спартака» уволить главного тренера Деяна Станковича.

«Было видно, что отставка напрашивалась, но против всех футбольных законов, когда клуб выигрывает два раза подряд, тренера увольняют. Думаю, его могли бы оставить до зимней паузы, это ничего бы не изменило. Но идти против футбольных правил – это некорректно. Хотя руководство, наверное, что-то знает, уже нашли нового тренера и сделали такую замену.

Какого тренера я бы выбрал на месте руководителей «Спартака»? Пригласил бы иностранца уровня Моуринью, Манчини. Нужен человек, который выигрывал трофеи и может принести много пользы. А если придет тренер, который никогда не работал в топ-клубах и ничего не выигрывал, все опять будут говорить про «Спартак», про его руководство. А хочется, чтобы говорили про футбол и про то, что команда наконец стабилизировалась и нашла своего специалиста», – сказал Булыкин.

  • «Спартак» по итогам 15 туров РПЛ занимает 6 место в турнирной таблице.
  • Обязанности главного тренера в московской команде сейчас исполняет Вадим Романов.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Булыкин Дмитрий
Юбиляр
1763318186
Ты недооцениваешь руководство Спартака - эти уволили, не имея НИКОГО даже на примете !((( И до зимнего перерыва вряд-ли найдут, ну разве что впопыхах кого ни попадя !!! Мало того, скорее всего тренера найдут и назначат за неделю другую до возобновления весенней части чемпионата !!!(((...
Ответить
